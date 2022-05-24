Травень, 24 в 19:53

Україна планує приєднання до роумінгового простору Європейського Союзу та до єдиної зони платежів у європейській валюті SEPA.

Про це під час засідання уряду України розповів прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

– Ще два проєкти інтеграції, які ми активно просуваємо й плануємо невдовзі вийти на результат — це приєднання України до роумінгового простору ЄС та до єдиної зони платежів у європейській валюті SEPA. Перше дасть можливість здійснювати дзвінки між ЄС та Україною без додаткових витрат, а також дозволить українцям користуватися мобільним інтернетом за домашніми тарифами. Друге — приєднання України до Єдиної зони платежів — може відбутися вже влітку і дасть змогу робити перекази у євро без жодних комісій, – пояснив очільник українського уряду.

Він відзначив, що Кабінет міністрів активно впроваджує європейські правила фактично в кожному секторі економіки та сфері суспільних відносин.

Зараз дивляться

– Вступ України в ЄС – це наша ключова геополітична мета на найближчі роки. Для цього нам не потрібно 15 років. Багато європейських лідерів це розуміють. Так само, як вони розуміють, наскільки сильно змінилася геополітична карта Європи та світу після розв’язаної Росією війни, – пояснив Денис Шмигаль.

На його думку, Україна може дати дуже багато оновленій Європі.

– Продовольча безпека, енергетичний перехід, диджиталізація, новий перспективний ринок, нові можливості для інвестицій і, звичайно, посилення колективної європейської безпеки, адже українська армія довела, що є однією з найсильніших у світі, – сказав очільник уряду.

Раніше Кабінет міністрів оголосив про створення євроколії, щоб об’єднати європейську залізницю з українською.