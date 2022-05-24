Травень, 24 в 19:43

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив надзвичайний стан воєнного часу одразу після приходу до влади свого нового уряду.

Про це у вівторок, 24 травня, пише Bloomberg.

Як зазначається, надзвичайний стан – новий інструмент, схвалений парламентом раніше у вівторок, – набуде чинності опівночі і надасть уряду “простір для маневру та можливість негайного реагування” на наслідки війни РФ у сусідній Україні.

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Саме так аргументував те, що сталось, угорський прем’єр Віктор Орбан.

За його словами, уряд оголосить про свої перші заходи в умовах надзвичайного стану у середу, 25 травня.