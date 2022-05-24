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Факти / Україна

За добу РФ втратила 150 військових, 9 танків та літак – зведення Генштабу

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
За добу РФ втратила 150 військових, 9 танків та літак – зведення Генштабу
Фото: Getty Images

За минулу добу Збройні сили України знищили 150 загарбників, тому загальна кількість втрат особового складу противника становить приблизно 29 350 осіб.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Вчора наші підрозділи знищили дев’ять ворожих танків, тож загальна кількість втрачених бронемашин сягнула 1 302 одиниць.

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Інші втрати ворога:

  • бойових броньованих машин ‒ 3 194 (+28) од,
  • артилерійських систем – 606 (+2) од,
  • РСЗВ – 201 (+0) од,
  • засобів ППО – 93 (+0) од,
  • літаків – 205 (+1) од,
  • гелікоптерів – 170 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 480 (+4),
  • крилатих ракет – 112 (+2),
  • кораблів /катерів – 13 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2213 (+7) од,
  • спеціальної техніки – 43 (+0).

Найбільші втрати російського противника спостерігалися на Сєвєродонецькому напрямку на Луганщині.

На 90-ту добу повномасштабної війни в Україні окупанти інтенсивно обстрілюють всю лінію зіткнення. Де тривають бої можна стежити на карті бойових дій в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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