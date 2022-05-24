За добу РФ втратила 150 військових, 9 танків та літак – зведення Генштабу
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За минулу добу Збройні сили України знищили 150 загарбників, тому загальна кількість втрат особового складу противника становить приблизно 29 350 осіб.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Вчора наші підрозділи знищили дев’ять ворожих танків, тож загальна кількість втрачених бронемашин сягнула 1 302 одиниць.
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Інші втрати ворога:
- бойових броньованих машин ‒ 3 194 (+28) од,
- артилерійських систем – 606 (+2) од,
- РСЗВ – 201 (+0) од,
- засобів ППО – 93 (+0) од,
- літаків – 205 (+1) од,
- гелікоптерів – 170 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 480 (+4),
- крилатих ракет – 112 (+2),
- кораблів /катерів – 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2213 (+7) од,
- спеціальної техніки – 43 (+0).
Найбільші втрати російського противника спостерігалися на Сєвєродонецькому напрямку на Луганщині.
На 90-ту добу повномасштабної війни в Україні окупанти інтенсивно обстрілюють всю лінію зіткнення. Де тривають бої можна стежити на карті бойових дій в Україні.