Травень, 24 в 9:26

За минулу добу Збройні сили України знищили 150 загарбників, тому загальна кількість втрат особового складу противника становить приблизно 29 350 осіб.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Вчора наші підрозділи знищили дев’ять ворожих танків, тож загальна кількість втрачених бронемашин сягнула 1 302 одиниць.

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Інші втрати ворога:

бойових броньованих машин ‒ 3 194 (+28) од,

артилерійських систем – 606 (+2) од,

РСЗВ – 201 (+0) од,

засобів ППО – 93 (+0) од,

літаків – 205 (+1) од,

гелікоптерів – 170 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 480 (+4),

крилатих ракет – 112 (+2),

кораблів /катерів – 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2213 (+7) од,

спеціальної техніки – 43 (+0).

Найбільші втрати російського противника спостерігалися на Сєвєродонецькому напрямку на Луганщині.

На 90-ту добу повномасштабної війни в Україні окупанти інтенсивно обстрілюють всю лінію зіткнення. Де тривають бої можна стежити на карті бойових дій в Україні.