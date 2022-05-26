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Факти / Україна

2 млн за два дні: коли марки Русскій воєнний корабль… Всьо! з’являться знову у продажі

Маліновська Ангеліна, Редактор сайту
марка рускій корабль

В ефірі телемарафону генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський заявив, що за два дні було продано близько 2 млн марок Русскій воєнний корабль… Всьо!

– За два дні було продано близько 2 млн поштових марок Русскій воєнний корабль… Всьо! із загального накладу 5 млн. Наступного разу марки з’являться у відділеннях 27 травня. В приблизно 1,5 тис. відділень у всій Україні будуть продаватись ці марки, – повідомив він.

Крім того, приблизно 1 млн марок продали онлайн.

Зараз дивляться

Нагадаємо, що Укрпошта спочатку ввела в обіг поштову марку Русскій воєнний корабль, іді …! Героям слава! накладом 1 млн штук. А вже 23 травня випустила поштові марки серії Русскій воєнний корабль… Всьо! тиражем 5 млн примірників.

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