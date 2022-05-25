Карта бойових дій на 25.05.2022 – ситуація на фронті

Травень, 25 в 12:50

На 91-шу добу повномасштабної війни в Україні ворог активізував застосування авіації для підтримки наступу свого наземного угруповання.

Карта бойових дій в Україні на 25.05.2022

За даними Генерального штабу ЗСУ, до семи батальйонів Збройних сил Білорусі охороняють кордон з Україною, що на Волинському та Поліському напрямках. Загроза ракетних та авіаційних ударів з білоруської території залишається.

Зараз дивляться

У прикордонних районах на території Брянської області РФ, що на Сіверському напрямку, росіяни обладнують опорні пункти, обстрілюють з артилерії та мінометів позиції Сил оборони та цивільну інфраструктуру Сумської області.

У напрямку Тернової на Харківському напрямку окупанти вчергове пішли в наступ, але безуспішно.

Станом на 25 травня ворог намагається утримати зайняті позиції, обстрілюючи з артилерії цивільну інфраструктуру в районі Рубіжного.

На Слов’янському напрямку російські загарбники відкривали вогонь зі ствольної та реактивної артилерії, мінометів і танків у районі Святогірська та Довгенького, а також завдали авіаційного удару в районі Байрака.

За підтримки артилерії та армійської авіації ворог безуспішно спробував взяти під контроль село Пасіка.

Активізувала армія РФ за артилерійської та авіаційної підтримки бойові дії в районі Лиману.

Застосовуючи артилерію, російські окупанти ідуть у наступ і в бік Сєвєродонецька.

Зазнав ворог втрат під час наступу в районі Комишувахи, Яковлівки й Троїцького на Бахмутському напрямку.

Із мінометів та артилерії росіяни обстрілюють позиції Сил оборони та цивільної інфраструктури в районах Авдіївки, Пісків, Мар’їнки, Оріхового та Новосілки на Авдіївському напрямку.

Штурмову та армійську авіацію окупанти застосували в районах Кам’янки, Авдіївки та Новомихайлівки.

На Південнобузькому напрямку упродовж доби військові РФ обстрілювали підрозділи українських військ та вели контрбатарейну боротьбу.

Втрати РФ на 25 травня 2022

особового складу ‒ 29 450 (+100),

танків ‒ 1 305 (+3),

бойових броньованих машин ‒ 3 213 (+19),

артилерійських систем – 606,

реактивних систем залпового вогню – 201,

засобів протиповітряної оборони – 93,

літаків – 206 (+1),

гелікоптерів – 170,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 491 (+11),

крилатих ракет – 112,

кораблів (катерів) – 13,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 217 (+5),

спеціальної техніки – 44 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 91-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ, ISW