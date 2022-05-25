Карта бойових дій на 25.05.2022 – ситуація на фронті
На 91-шу добу повномасштабної війни в Україні ворог активізував застосування авіації для підтримки наступу свого наземного угруповання.
Карта бойових дій в Україні на 25.05.2022
За даними Генерального штабу ЗСУ, до семи батальйонів Збройних сил Білорусі охороняють кордон з Україною, що на Волинському та Поліському напрямках. Загроза ракетних та авіаційних ударів з білоруської території залишається.
У прикордонних районах на території Брянської області РФ, що на Сіверському напрямку, росіяни обладнують опорні пункти, обстрілюють з артилерії та мінометів позиції Сил оборони та цивільну інфраструктуру Сумської області.
У напрямку Тернової на Харківському напрямку окупанти вчергове пішли в наступ, але безуспішно.
Станом на 25 травня ворог намагається утримати зайняті позиції, обстрілюючи з артилерії цивільну інфраструктуру в районі Рубіжного.
На Слов’янському напрямку російські загарбники відкривали вогонь зі ствольної та реактивної артилерії, мінометів і танків у районі Святогірська та Довгенького, а також завдали авіаційного удару в районі Байрака.
За підтримки артилерії та армійської авіації ворог безуспішно спробував взяти під контроль село Пасіка.
Активізувала армія РФ за артилерійської та авіаційної підтримки бойові дії в районі Лиману.
Застосовуючи артилерію, російські окупанти ідуть у наступ і в бік Сєвєродонецька.
Зазнав ворог втрат під час наступу в районі Комишувахи, Яковлівки й Троїцького на Бахмутському напрямку.
Із мінометів та артилерії росіяни обстрілюють позиції Сил оборони та цивільної інфраструктури в районах Авдіївки, Пісків, Мар’їнки, Оріхового та Новосілки на Авдіївському напрямку.
Штурмову та армійську авіацію окупанти застосували в районах Кам’янки, Авдіївки та Новомихайлівки.
На Південнобузькому напрямку упродовж доби військові РФ обстрілювали підрозділи українських військ та вели контрбатарейну боротьбу.
Втрати РФ на 25 травня 2022
- особового складу ‒ 29 450 (+100),
- танків ‒ 1 305 (+3),
- бойових броньованих машин ‒ 3 213 (+19),
- артилерійських систем – 606,
- реактивних систем залпового вогню – 201,
- засобів протиповітряної оборони – 93,
- літаків – 206 (+1),
- гелікоптерів – 170,
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 491 (+11),
- крилатих ракет – 112,
- кораблів (катерів) – 13,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 217 (+5),
- спеціальної техніки – 44 (+1).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 91-шу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ, ISW