Інтерактивна карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 25.05.2022
Повномасштабна війна в Україні триває з близько 05.00 24 лютого за наказом президента РФ Володимира Путіна.
Вторгнення розпочалося з атаки на аеродроми, військові склади у Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю та окупованим Кримом.
Факти ICTV пропонують до уваги карти бойових дій від Deep State та Institute for the study of war і CTP, які умовно відображають ситуацію в містах України. Також доступна карта бойових дій liveuamap.com.
Важливо:
Ситуація на фронті – карта бойових дій на 24.05.2022
Карта бойових дій в Україні Deep State в режимі онлайн
Умовні позначення на карті:
- Сині ділянки — територія, звідки окупантів вибито;
- Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – початку квітня;
- Сірі ділянки — територія, що потребує уточнення;
- Червоні ділянки — територія, захоплена окупантами;
- Чорний колір — територія Криму та ОРДЛО;
- Рожевий колір — територія Придністров’я.
Також на карті Deep State позначені підрозділи ворога, штаби ворога, аеродроми, які використовує ворог, флот ворога та напрямки атак ворога.
У жодному разі не використовуйте карту для прокладання безпечних маршрутів, а користуйтеся зеленими коридорами, які пропонує влада.
Карта бойових дій liveuamap.com
На сьогодні на карті можна дивитися в режимі онлайн, де точаться бої в Україні, які території вже вільні від окупантів та інші важливі події.
Значення кольорів на карті:
- Синій — Уряд України, НАТО, інші західні сили;
- Червоний — Росія, Білорусь, Придністров’я.
Ділянки на карті, позначені червоним кольором – тимчасово окуповані території України.
Інтерактивна карта бойових дій в Україні – хроніка подій
Умовні позначення на карті:
Червоні крапки – останні події
Сірі крапки — більш ранні
Праворуч є панель, в якій доступний пошук за описом.
Крапки — наземні операції
Іконка – повітряні удари
Як змінювалася карта бойових дій в Україні від британської розвідки з початку вторгнення Росії в Україну
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.