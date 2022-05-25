Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Нацгвардієць знищив бойовий штурмовик Су-25 в Запорізькій області

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Нацгвардієць знищив бойовий штурмовик Су-25 в Запорізькій області
Фото: Depositphotos

Боєць Національної гвардії України вдруге за місяць знищив ворожу авіацію Російської Федерації.

Про це повідомляється на сторінці Нацгвардії у Facebook.

– Два влучних постріли – мінус два ворожих літака. 23 травня під час виконання бойових завдань в Запорізькій області, військовослужбовець строкової служби Національної гвардії України, вже вдруге за місяць завдав непоправних втрат ворогу, – повідомили у пресцентрі НГУ.

За даними відомства, влучним пострілом нацгвардієць знищив бойовий штурмовик окупантів СУ-25 Грач.

Зараз дивляться

– Своїми професійними, рішучими та виваженими діями боєць зберіг життя багатьох наших співвітчизників, – повідомили нацгвардійці.

Раніше у Генштабі повідомили, що за 24 травня ЗСУ знищили 150 військовослужбовців РФ, 9 ворожих танків та один літак.

Читайте
Російська війська хочуть створити "новий Маріуполь" на Донбасі - Арестович

Джерело: Нацгвардія
Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка