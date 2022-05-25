Нацгвардієць знищив бойовий штурмовик Су-25 в Запорізькій області
Боєць Національної гвардії України вдруге за місяць знищив ворожу авіацію Російської Федерації.
Про це повідомляється на сторінці Нацгвардії у Facebook.
– Два влучних постріли – мінус два ворожих літака. 23 травня під час виконання бойових завдань в Запорізькій області, військовослужбовець строкової служби Національної гвардії України, вже вдруге за місяць завдав непоправних втрат ворогу, – повідомили у пресцентрі НГУ.
За даними відомства, влучним пострілом нацгвардієць знищив бойовий штурмовик окупантів СУ-25 Грач.
– Своїми професійними, рішучими та виваженими діями боєць зберіг життя багатьох наших співвітчизників, – повідомили нацгвардійці.
Раніше у Генштабі повідомили, що за 24 травня ЗСУ знищили 150 військовослужбовців РФ, 9 ворожих танків та один літак.