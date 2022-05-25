Травень, 25 в 12:11

Російські війська обстрілюють Луганщину. Внаслідок ворожих обстрілів у Сєвєродонецьку шестеро людей загинули та щонайменше восьмеро дістали поранення, більшість – поблизу бомбосховищ.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. За його словами, росіяни б’ють по скупченню людей. Вони знають, що на сєвєродонецькому Азоті облаштовані бомбосховища, і спрямовують снаряди саме туди.

24 травня окупанти вбили там чотирьох місцевих жителів, ще трьох госпіталізували. Також ворогу відомо, в яких школах є укриття – туди теж б’ють невипадково. Поблизу одного з навчальних закладів 24 травня поранено жінку.

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Кількість пошкодженого за 24 травня житла порахувати важко. Зруйновані два будинки в Сєвєродонецьку, по чотири – в Новодружеську, Врубівці та Комишувасі, по три – у Золотому та Тошківці, по два – в Катеринівці та Нирковому, один – в Гірському.

Обстріли зростають в геометричній прогресії: Гайдай про ситуацію в Сєвєродонецьку / 3 фотографии

За словами Сергія Гайдая, обстріли Сєвєродонецька зростають у геометричній прогресії. На місто летять авіабомби, його обстрілюють із Градів, Смерчів, мінометів.

Гайдай додає, що ситуація в Сєвєродонецьку дуже важка, 24 травня вже були бої на околицях міста. За його словами, росіяни зосередили усі сили на захопленні Луганщини. Тому голова Луганської ОВА припускає, що основні бої розгортатимуться цього тижня.

Загалом в Луганську область росіяни переправили ще 2 500 одиниць військової техніки. Приблизно 10 тис. російських військових перекинули, щоб взяти Сєвєродонецьк і Луганську область загалом.

Тим часом українські військові за добу відбили дев’ять атак російських загарбників і знищили три танки, вісім артилерійських систем, 18 одиниць бойової броньованої техніки, спеціальний броньований автомобіль та одну одиницю іншої автомобільної техніки.

Підрозділи ППО збили один оперативно-тактичний безпілотний авіаційний комплекс ZALA і шість БпЛА типу Орлан-10.

Фото: Сергій Гайдай