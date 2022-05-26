Окупанти не можуть перемогти у прямому бою, тому гатять з артилерії – голова Донецької ОВА

Військова ситуація на Донеччині залишається складною, сили ЗСУ здійснюють опір російським окупантам в районі населеного пункту Лиман.

Про це ввечері 25 травня в ефірі всеукраїнського телемарафону заявив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Ведеться масова артилерійська підготовка, оскільки шансів виграти у прямому зіткненні (з силами ЗСУ – Ред. ) небагато, я б навіть сказав – практично немає.

– Ситуація складна. Лиман під постійними обстрілами, безпосередньо саме місто. Працює ворожа артилерія, міномети, реактивні системи залпового вогню…

За словами керівника Донецької ОВА, протягом минулої доби окупанти РФ вглиб території області не просунулися, хоча і “намагалися”.

Так, українські захисники втримали позиції на Авдіївському напрямку, які рашисти намагалися взяти штурмом протягом ночі.

– Збройні сили, перегруповуючись, тримають позиції не тільки на Лиманському напрямку, а й на Авдіївському, де було дуже гаряче. Ворог намагався прорвати оборону і увійти в місто.

Минулої доби було декілька спроб, втім позиції втримані, ворога було відкинуто, – зауважив Павло Кириленко.