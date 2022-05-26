Окупанти не можуть перемогти у прямому бою, тому гатять з артилерії – голова Донецької ОВА
Військова ситуація на Донеччині залишається складною, сили ЗСУ здійснюють опір російським окупантам в районі населеного пункту Лиман.
Про це ввечері 25 травня в ефірі всеукраїнського телемарафону заявив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
– Ситуація складна. Лиман під постійними обстрілами, безпосередньо саме місто. Працює ворожа артилерія, міномети, реактивні системи залпового вогню…
Ведеться масова артилерійська підготовка, оскільки шансів виграти у прямому зіткненні (з силами ЗСУ – Ред.) небагато, я б навіть сказав – практично немає.
За словами керівника Донецької ОВА, протягом минулої доби окупанти РФ вглиб території області не просунулися, хоча і “намагалися”.
Так, українські захисники втримали позиції на Авдіївському напрямку, які рашисти намагалися взяти штурмом протягом ночі.
– Збройні сили, перегруповуючись, тримають позиції не тільки на Лиманському напрямку, а й на Авдіївському, де було дуже гаряче. Ворог намагався прорвати оборону і увійти в місто.
Минулої доби було декілька спроб, втім позиції втримані, ворога було відкинуто, – зауважив Павло Кириленко.
У своєму Telegram-каналі керівник ОВА повідомив, що за 25 травня росіяни вбили ще 4 мирних жителів Донеччини, 12 осіб дістали поранення.
Окремо Павло Кириленко підтвердив слова свого колеги, керівника Луганської ОВА Сергія Гайдая, щодо фейкової інформації про нібито захоплення росіянами автодороги Бахмут-Лисичанськ.