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Факти / Україна

Окупанти не можуть перемогти у прямому бою, тому гатять з артилерії – голова Донецької ОВА

Наташа Тарчевська, редакторка стрічки
Окупанти не можуть перемогти у прямому бою, тому гатять з артилерії – голова Донецької ОВА

Військова ситуація на Донеччині залишається складною, сили ЗСУ здійснюють опір російським окупантам в районі населеного пункту Лиман.

Про це ввечері 25 травня в ефірі всеукраїнського телемарафону заявив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

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– Ситуація складна. Лиман під постійними обстрілами, безпосередньо саме місто. Працює ворожа артилерія, міномети, реактивні системи залпового вогню…

Ведеться масова артилерійська підготовка, оскільки шансів виграти у прямому зіткненні (з силами ЗСУ – Ред.) небагато, я б навіть сказав – практично немає.

За словами керівника Донецької ОВА, протягом минулої доби окупанти РФ вглиб території області не просунулися, хоча і “намагалися”.

Так, українські захисники втримали позиції на Авдіївському напрямку, які рашисти намагалися взяти штурмом протягом ночі.

– Збройні сили, перегруповуючись, тримають позиції не тільки на Лиманському напрямку, а й на Авдіївському, де було дуже гаряче. Ворог намагався прорвати оборону і увійти в місто.

Минулої доби було декілька спроб, втім позиції втримані, ворога було відкинуто, – зауважив Павло Кириленко.

У своєму Telegram-каналі керівник ОВА повідомив, що за 25 травня росіяни вбили ще 4 мирних жителів Донеччини, 12 осіб дістали поранення.

Окремо Павло Кириленко підтвердив слова свого колеги, керівника Луганської ОВА Сергія Гайдая, щодо фейкової інформації про нібито захоплення росіянами автодороги Бахмут-Лисичанськ.

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