Потрібно бути об’єднаними, а поки що ми до кінця цього не відчуваємо: Зеленський про Захід

Травень, 25 в 10:04

Україні від світу потрібна впевненість у собі. Це необхідно не лише Україні, а й Заходу. Потрібно бути об’єднаними.

Таку думку під час Українського сніданку в Давосі висловив президент Володимир Зеленський.

– Сила України в об’єднанні людей з президентом, владою, зі Збройними силами. Ми всі стали однією армією. У якийсь момент навіть було неважливо, що у нас є в руках. У переломний момент початку війни найпотужнішою зброєю було наше об’єднання. Від об’єднання Заходу залежить сила і міцність першого – об’єднання народу України. Сьогодні інша стадія, оскільки дуже велика перевага технічна у російської армії. Тому потрібне об’єднання Заходу і впевненість у тому, що він міцніший. Вони повинні знати, що Україна є частиною їхнього світу і що вони об’єдналися не просто з Україною, а навколо такої самої держави, яка є рівноправною з ними. А поки що ми до кінця цього не відчуваємо, – пояснив президент.

Зараз дивляться

Володимир Зеленський пояснив, що цього відчуття не було, коли Україну не брали в НАТО і коли наша держава боролася із закриттям неба.

На його думку, міцність і перевага Заходу порівняно з РФ буде тоді, коли кожна країна буде впевнена в собі.