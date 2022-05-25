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Факти / Україна

Потрібно бути об’єднаними, а поки що ми до кінця цього не відчуваємо: Зеленський про Захід

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Володимир Зеленський

Україні від світу потрібна впевненість у собі. Це необхідно не лише Україні, а й Заходу. Потрібно бути обєднаними.

Таку думку під час Українського сніданку в Давосі висловив президент Володимир Зеленський.

– Сила України в обєднанні людей з президентом, владою, зі Збройними силами. Ми всі стали однією армією. У якийсь момент навіть було неважливо, що у нас є в руках. У переломний момент початку війни найпотужнішою зброєю було наше обєднання. Від обєднання Заходу залежить сила і міцність першого – обєднання народу України.

Сьогодні інша стадія, оскільки дуже велика перевага технічна у російської армії. Тому потрібне обєднання Заходу і впевненість у тому, що він міцніший. Вони повинні знати, що Україна є частиною їхнього світу і що вони обєдналися не просто з Україною, а навколо такої самої держави, яка є рівноправною з ними. А поки що ми до кінця цього не відчуваємо, – пояснив президент.

Зараз дивляться

Володимир Зеленський пояснив, що цього відчуття не було, коли Україну не брали в НАТО і коли наша держава боролася із закриттям неба.

На його думку, міцність і перевага Заходу порівняно з РФ буде тоді, коли кожна країна буде впевнена в собі.

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