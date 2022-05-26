Травень, 25 в 23:42

Російська Федерація на законодавчому рівні змінила вік для чоловіків, які зможуть підписати контракт для вступу до лав ЗС РФ.

Про це розповів радник керівника Офісу президента Олексій Арестович у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним.

Олексій Арестовчи додав, що це вказує на великі втрати серед бойового складу російської армії. Втім, небезпека полягає в тому, що Росія зможе отримати нових військовослужбовців, які підписуватимуть контракт, щоб воювати проти України.

Зараз дивляться

– Я сьогодні хочу оголосити новий етап, уже офіційний, цієї війни і розповісти, у чому його зміст та в чому небезпека. Сьогодні рада РФ та Державна дума Росії затвердили указ про зняття верхньої межі віку для мобілізованих. Точніше не мобілізованих, а тих, хто може підписати контракт. З одного боку це показує, що у них проблема з особовим складом, а з іншого боку – це означає, що є добровольці, які бажають підписати контракт, – заявив Олексій Арестович.

Раніше радник керівника ОПУ розповів, що російські війська хочуть створити “новий Маріуполь” на Донбасі.

Читайте Експерти оцінили ймовірність повторного наступу на півночі України

Джерело: Фейгин Live