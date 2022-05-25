Росія використала 60% запасів високоточних ракет – українська розвідка

Травень, 25 в 19:57

Армія РФ вичерпує запаси високоточної зброї, вже використано близько 60% ракет, тому вона змінює тактику їхнього застосування, повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

– За нашими даними, якщо говорити про високоточну зброю, то використано вже близько 60% запасів. По деяких видах навіть і більше – 70%. Є відповідні нормативні вимоги щодо того порогового рівня, який необхідно тримати в військах. І по тих же самих Іскандерах цей пороговий рівень майже настав, – пояснив український розвідник.

Водночас, за його словами, у РФ проблеми з поповненням запасів такої зброї, оскільки через санкції бракує іноземних компонентів.

– Тому змінили тактику застосування такого озброєння. Якщо раніше по об’єкту застосовувалося дві чи чотири ракети, то зараз чітко обирається об’єкт, ціль – це від восьми до 12 ракет різного формату. Або балістичні, або крилаті ракети наземного, або морського, повітряного базування, для того, щоб бути готовим вразити цю ціль, – розповів Скібіцький.

Тобто ресурс високоточного озброєння в РФ на граничному рівні, додав він.