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Факти / Україна

У цих шахах посередників немає: Зеленський пояснив, чому потрібно говорити безпосередньо з Путіним

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Володимир Зеленський

Президент РФ Володимир Путін не усвідомлює до кінця, що відбувається. Він живе в своєму інформаційному світі, не розуміючи, що Україна не піде на поступки.

Про це під час виступу в Давосі повідомив президент України Володимир Зеленський. Глава держави зауважив, що Путіну час вийти з нереальності, яку для нього побудувало його оточення.

– Говорити сьогодні можна тільки безпосередньо з президентом РФ. Із жодним з посередників немає сенсу цього робити. Бо в цих шахах їх немає на цій дошці, – пояснив Зеленський.

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