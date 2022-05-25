У цих шахах посередників немає: Зеленський пояснив, чому потрібно говорити безпосередньо з Путіним

Травень, 25 в 9:39

Президент РФ Володимир Путін не усвідомлює до кінця, що відбувається. Він живе в своєму інформаційному світі, не розуміючи, що Україна не піде на поступки.

Про це під час виступу в Давосі повідомив президент України Володимир Зеленський. Глава держави зауважив, що Путіну час вийти з нереальності, яку для нього побудувало його оточення.

– Говорити сьогодні можна тільки безпосередньо з президентом РФ. Із жодним з посередників немає сенсу цього робити. Бо в цих шахах їх немає на цій дошці, – пояснив Зеленський.