Травень, 25 в 20:36

В Умані, що на Черкащині, а також на Херсонщині та Хмельниччині, пролунали гучні вибухи.

Як зазначають очевидці, в Умані, ймовірно, спрацювала протиповітряна оборона (ППО).

Перед вибухом була оголошена повітряна тривога не лише на Черкащині, Хмельниччині та Херсонщині, але майже у всіх областях України.

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Згодом начальник сектору комунікації ГУПН у Черкаській області Зоя Вовк повідомила, що відбою повітряної тривоги не було, тому слід залишатись в укритті.

– Просимо уманчан зберігати спокій та не панікувати. Ситуація контрольована. Залишайтеся в укритті. Відбою повітряної тривоги не було, – написала вона.

Конкретної інформації про місця завданих Росією ударів наразі немає. Збройні сили України закликають не розповсюджувати інформацію про географію артилерійних, ракетних чи авіаударів у мережі, що може слугувати даними для корегування вогню для ворога.