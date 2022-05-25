Травень, 25 в 15:31

Міністр оборони Олексій Резніков пояснив, як нараховується зарплата для українських військовослужбовців і що на це впливає.

За його словами, грошові виплати, які зараз отримують наші військові, складаються з двох частин. Перша – це щомісячна зарплата, яку військові отримують відповідно до своєї посади, звання, вислуги.

Друга частина – це додаткова грошова винагорода, яка встановлена за ініціативою президента на період воєнного стану.

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Ця додаткова винагорода нараховується за такою логікою:

для тих військовослужбовців, які безпосередньо не залучені до ведення бойових дій , вона становить 30 тис. грн на місяць або приблизно 1 тис. грн на день;

, вона становить або приблизно 1 тис. грн на день; для тих воїнів, які беруть участь у боях, додаткова винагорода становить 100 тис. грн на місяць або приблизно 3 тис. грн на день.

Тобто, якщо військовослужбовець, скажімо, рядовий стрілець, пів місяця обороняв кордон з Угорщиною, а інші пів місяця брав безпосередню участь у боях на Харківщині чи Донеччині, сумарно за місяць йому буде нараховано:

Щомісячна зарплата у розмірі близько 13-14 тис. грн відповідно до посади та звання. Близько 15 тис. грн додаткової винагороди за несення служби під час воєнного стану. Близько 50 тис. грн за безпосередню участь у бойових діях.

Тобто загальна сума у такому випадку для рядового стрільця становитиме 78-79 тис. грн мінус відрахування.

Як формуються і технічно відбуваються виплати

Кількість днів, які військовий безпосередньо перебував у бою, виконував бойові завдання, визначається на підставі бойових наказів і розпоряджень, які видаються військовим командуванням різних структур сил оборони.

Якщо йдеться про Збройні сили України, військова частина подає до Міністерства оборони заявку на виплату грошового забезпечення. Міністерство оборони на підставі цієї заявки перераховує військовій частині гроші. Після чого військова частина зараховує кошти безпосередньо військовослужбовцю.

Для отримання грошових виплат військовослужбовець повинен мати рахунок у будь-якому українському банку. Реквізити свого рахунку треба надати до фінансової служби вашої частини.

Виплачують гроші у поточному місяці за попередній, тобто у травні за квітень. Суму ділять на дві частини. У першій декаді місяця військовослужбовці отримують щомісячну зарплату відповідно до посади, звання та інших параметрів.

У другій декаді відбувається нарахування додаткової винагороди, тобто 30 або 100 тис.

Платежі розведено на дві частини, тому що розмір щомісячної зарплати відомий. Він майже однаковий кожного місяця. А от розмір додаткової винагороди за підсумками місяця фінансові служби частин мають порахувати на підставі бойових наказів.

Чим більше днів військовослужбовець провів у бою, тим більшу додаткову винагороду він отримає. Кожного місяця ця сума може суттєво відрізнятися. Це треба розуміти.

Також потрібно розуміти, що окремі підрозділи тієї чи іншої бригади можуть перебувати в бою, а інші підрозділи – у пункті постійної дислокації, проходити злагодження чи виконувати інші, небойові завдання.

Тому в межах однієї бригади чи навіть батальйону розмір виплат може суттєво відрізнятися. Все залежить від бойових наказів.

Що робити у разі проблем з виплатами

Олексій Резніков також пояснив, чому бувають затримки з виплатами. Все через те, що чисельність особового складу сил оборони зросла у рази буквально за кілька тижнів. Тому досі трапляються випадки, що у тій чи іншій частині є якісь негаразди.

Інколи були відсутні накази про зарахування людей на посади, тому не було формальних підстав їм платити. Інколи фінансисти у частинах не до кінця розуміли, як здійснювати нарахування.

Міністр оборони радить: якщо у вас виникають питання щодо виплати грошей, передусім потрібно звернутися до безпосереднього командира чи його заступника по роботі з особовим складом. За необхідності можна також звернутися до фінансової служби вашої частини.

Якщо питання не вирішилось, можна зателефонувати на гарячу лінію департаменту фінансів Міністерства оборони за номером (044) 271-35-59.

Як бути воїнам, які опинилися в полоні

Грошові виплати воїнам, які опинилися у полоні, виплачуються членам родини за їх зверненням. Початок виплат може дещо затримуватися з об’єктивної причини.

Адже для того, щоб процес запустився, має бути видано відповідний наказ про службове становище військовослужбовця.

Необхідно не тільки переконатися, що наш воїн у полоні, скажімо, побачити його на відео. Треба у визначеному порядку зафіксувати цей факт. Щоб у подальшому все працювало.

Однак Олексій Резніков запевнив, що фінансисти Міноборони тримають на особливому контролі виплати родинам полонених. У разі потреби він просить звертатися до міністерства і запевняє, що всі питання можна вирішити.

Яку суму виділяють на виплати

У травні 2022 року за квітень місяць Міністерство оборони перерахувало військовослужбовцям Збройних сил України зарплату та додаткову винагороду сумарно на 51,5 млрд грн.

У червні готуються виплатити близько 64,5 млрд грн. До слова, у 2021 році приблизно таку суму сплатили за цілий рік.

Олексій Резніков також анонсував, що наступне подібне звернення він планує зробити щодо зарплат і виплат пораненим. А також щодо виплат родинам наших загиблих воїнів.

Фото: Генштаб ЗСУ