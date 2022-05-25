Травень, 25 в 19:42

25 травня російські регулярні війська здійснили обстріл Балаклії, що у Харківській області. Інформація про постраждалих уточнюється.

Інформацію про обстріл Балаклії офіційно підтвердив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

– За нашою інформацією це місто було обстріляне окупантами знову, – сказав він.

За деякий час оновленою інформацією про обстріл Балаклії поділилася радник голови Харківської облради Наталія Попова.

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Станом на 19.30 відомо, що двоє місцевих мешканців загинуло. Ще сімох госпіталізували із травмами та пораненнями різного ступеня тяжкості.

За словами Наталії Попової, серед постраждалих – одна дитина: медики оцінили стан дівчинки як критичний.