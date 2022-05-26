Травень, 26 в 15:24

Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило перехоплення розмов російських окупантів, які знаходяться на території захопленої Запорізької АЕС в Енергодарі, про спробу вбивста працівника енерго-ремонтного підрозділу станції Сергія Швеця, якого розстріляли 24 травня у власній квартирі.

На записі – кілька розмов росіян. Спочатку вони з’ясовують особисті дані Швеця, потім дають наказ знайти його на робочому місці. Коли ж з’ясувалося, що він пішов додому після зміни, відправляють за групу.

– Булат, ми Швеця знайшли, адресу відпрацювали. У нього автомат, він чинив опір, його замочили. Він ще живий, але він не виживе. У нього декілька кульових поранень, – це останній дзвінок від рашиста з позивним Ловець.

Наразі відомо, що російські окупанти 24 травня розстріляли співробітника ЗАЕС Сергія Швеця у власній квартирі. У нього справді дуже тяжкі поранення. Проте міський голова Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що Швець живий, але у вкрай тяжкому стані.