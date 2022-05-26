Травень, 26 в 9:44

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, коли Україна зможе отримати необхідне озброєння по лендлізу.

Про це він сказав у ексклюзивному інтерв’ю для Фактів ICTV.

За словами Данілова, важко сказати, коли Збройні сили України отримають зброю, адже лендліз тільки почав працювати.

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Нагадаємо, що 9 травня президент США Джо Байден підписав лендліз для України. Відтепер Америка постачатиме Україні військову техніку та озброєння, гуманітарну та іншу допомогу під час війни.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков зауважив, що США принципово хочуть бути нашими партнерами у перемозі над Росією. За його словами, у пакеті допомоги левова частка – це саме озброєння. А решта – це кошти на соціально-гуманітарний сектор та товари подвійного призначення.