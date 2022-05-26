Травень, 26 в 19:45

У російській армії командири дурять власне керівництво в Москві, доповідаючи про неіснуючі “перемоги” на території України.

Про це свідчить чергове перехоплення телефонних розмов окупантів, яке оприлюднила Служба безпеки України.

– Окупанти зазнають на війні нищівних втрат, але продовжують звітувати у Кремль про свої “успіхи”, – зазначили в спецслужбі.

Так, путінські війська ще наприкінці квітня відзвітували про начебто захоплення села Довгеньке (Ізюмський район Харківської області).

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А насправді цей населений пункт досі перебуває під контролем української армії, і за нього точаться бої.

Судячи з телефонної розмови одного з окупантів зі своєю матір’ю, за фейкову “перемогу” російському командиру загрожує ув’язнення.

– Розумієш, у чому прикол? Тут же були розбірки: ми якщо Довгеньке не беремо, на комдиві дві, ось три кримінальні справи зараз висить, його саджають. І все! А сенс у тому, що Довгеньке ще три тижні тому доповіли, що ми його взяли. А ми, он, за нього воюємо, – розповів російський загарбник матері.

За даними СБУ, російські війська наразі активно обстрілюють нібито “взяте” Довгеньке, а також сусідні села з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів і танків. Українська армія дає гідну відсіч ворогу.

Нещодавно СБУ публікувала розмову окупантів, яка свідчить про низький моральний дух у російських військах. Так, російські загарбники прострілюють собі ноги, щоб не брати участі в повномасштабній війні на території України. Цей “лайфхак виживання” набув такого поширення у військах РФ, що окупанти вже діляться ним під час телефонних розмов.

Крім того, в СБУ повідомляли, що в РФ змушують окупантів повертати гроші, отримані за легкі поранення (в розмірі 3 млн рублів).

Фото: Генеральний штаб ЗСУ