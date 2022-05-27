Дитину вирвало з рук батька і відкинуло на дах під’їзду: у Харкові через обстріли загинув 5-місячний малюк

Травень, 26 в 21:59

26 травня через обстріли Харкова російськими військами загинула 5-місячна дитина. Загальна кількість загиблих упродовж дня збільшилася до 8.

– Коли почався обстріл, на вулиці гуляла молода сім’я: дружина та чоловік, у якого на руках був 5-місячний малюк. Чоловік помер одразу, жінку в тяжкому стані госпіталізували. Згодом поліцейські Харківської області знайшли тіло дитини. Малюка з рук батька вибуховою хвилею відкинуло вгору на дах під’їзду, – повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко.

За його словами, загалом внаслідок сьогоднішніх обстрілів загинули 8 харків’ян. Ще 17 дістали поранення. Серед поранених 9-річна дівчинка, яка з осколковими пораненнями доставлена до лікарні.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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Нагадаємо, що раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що ворог завдав удару по Шевченківському та Київському районам Харкова, а також Павловому Полю. Тоді повідомлялося про 7 загиблих та 17 поранених.

Джерело: Ігор Клименко