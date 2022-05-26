Травень, 26 в 18:28

Тимчасово захоплені території південних областей України обов’язково будуть звільнені, щойно вдасться накопичити для цього необхідні сили.

Про це поінформував радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

Він зазначив, що країна-агресор Росія зараз активно намагається сформувати серед мешканців Півдня України думку, що їх покинули, а “русскій мір” прийшов туди надовго.

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Подоляк наголосив, що це не відповідає дійсності. Навпаки, Київ працює над тим, щоб отримати достатньо зброї, необхідної для звільнення окупованих територій.

– Повна маячня. Маємо класичну російську психологічну операцію: викликати почуття смути та великої образи покинутих, а потім конвертувати це у гнів ображених… Уся політико-дипломатична машина сьогодні працює на те, щоб держава отримала достатню кількість зброї для звільнення громадян на окупованих територіях, – розповів Подоляк.

Радник керівника ОПУ нагадав, що українська армія зараз стримує агресивний наступ військ РФ на Сході нашої держави. Туди Кремль кидає всі свої ресурси. Водночас, за словами Подоляка, “час на нашому боці”.

Він наголосив, що звільнення окупованих територій на півдні – це не питання місяця, але й не питання року.

– Щойно Росія виснажиться та втратить наступальний потенціал, а Україна накопичить достатньо сил – Південь нашої країни буде обов’язково звільнений. Це не питання одного дня чи місяця, але й не питання року. Український прапор знову майорітиме над Херсоном. Не завтра, але швидше, ніж хтось може собі уявити, – підсумував Подоляк.

Джерело: Михайло Подоляк