Потрібно чекати, вірити, молитися: рідні азовця Ореста розповіли про евакуацію з Азовсталі

Травень, 26 в 17:12

Сестра та матір оборонця Маріуполя Ореста (Дмитра Козацького, який провів на Азовсталі 84 дні) розповіли журналістам, як він вийшов на зв’язок після евакуації з території заводу.

Вся родина хвилювалася за Дмитра, аж поки він сам не зателефонував. Найголовнішим для рідних було почути слова “я живий”.

– Коли ми дізнались, що хлопці відправляються у полон – деякий час не було ніякої інформації, буде дуже важко. Але, Слава Богу, Діма зателефонував мамі, ми почули його голос, він сказав, що живий – це найголовніше. Сказав, що їх годують, хоча ми не знаємо як, і те, що з ним все добре, – поділилась сестра Дар’я.

Матір та сестра Дмитра Козацького також розповіли, що до полку Азов він пішов свідомо, і з часом стало ясно: цей полк – дійсно сім’я, де кожний воїн стоїть горою один за одного.

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– Це не братство, а справжня сім’я… Там головна мета – не вбити, не воювати, а віддати своє життя Україні, – наголосила Дар’я.

Під час мужньої оборони Азовсталі Дмитро рідко, але виходив на зв’язок із родиною. Спочатку була змога спілкуватися з увімкненою камерою, але згодом зв’язок зник.

– По його голосу було чути, що вони вже виснажені…ми не знали, який краще буде вихід. Або, говорімо чесно, їх приб’є, або вмерти від голоду у ХХІ столітті, або піти на ризик, – зі сльозами на очах розповіла сестра воїна.

Матір Дмитра зізналася журналістам, що ні на мить не переставала вірити у перемогу України та повернення сина-героя додому.

– Я хочу сказати усім мамам, дружинам, сестрам, усім, хто чекає зараз на наших хлопців: нам потрібно чекати, вірити, сподіватись та молитися. Ми просимо увесь світ не забувати про наших хлопців. Дмитро – простий хлопець, потрапив на Азовсталь у такі тяжкі обставини. Наші воїни показали, які вони мужні та героїчні. Це люди, які дуже люблять свою родину та країну. І за всіх полонених треба боротися до останнього, адже це наші діти та наше майбутнє.

Дмитро Козацький (позивний – Орест) став відомим в усьому світі після появи у мережі унікальних кадрів поранених українських воїнів у польовому шпиталі на заводі Азовсталь.

За добу до початку евакуації військових із заводу, Орест зняв вражаючий відеоролик під назвою Останній день на Азовсталі.