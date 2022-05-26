Травень, 26 в 15:32

26 травня російські війська обстріляли Харків та прилеглі до нього райони, відомо про чотирьох загиблих, ще сімох поранено.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

– Окупанти знову обстрілюють обласний центр. За попередньою інформацією, внаслідок обстрілів семеро осіб постраждали. На жаль, четверо загиблих. Інформація уточняється, – написав він у соцмережі.

Він порадив жителям Харкова та району поки що не залишати укриття.

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Зі свого боку радниця голови Харківської облради Наталія Попова повідомила про 10 поранених, серед яких одна дитина. За її даними, загинули під час обстрілу п’ятеро людей.

Мер Харкова Ігор Терехов у відеозверненні сказав, що не будуть зупиняти роботу метрополітену, проте виділять спеціальні сектори, де мешканці міста зможуть сховатися під час бомбардувань.

Водночас Харківський метрополітен відновив роботу 24 травня, рівно через три місяці після початку повномасштабної війни в Україні.

Потяги в метро у Харкові курсують у всіх напрямках, окрім ділянки від Академіка Павлова до Героїв праці.