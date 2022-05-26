Травень, 26 в 15:21

Голова уряду Ічкерії у вигнанні Ахмед Закаєв вважає, що Україна приречена на перемогу у війні із Росією.

Таку думку Закаєв висловив в інтерв’ю виданню Голос України.

За його словами, Росія завжди хотіла принести в Україну рабство.

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– Російська імперія завжди хотіла принести сюди рабство. А тут живуть вільні люди. І, звісно сусідство з такою вільною і правовою країною являє загрозу путінському режиму. Тому що є з чим порівняти, – наголосив Закаєв.

Він впевнений, що Україну в цій війні чекає лише перемога, адже весь світ стоїть на боці України і розуміє, що поразка України – це кінець цивілізації.

Ахмед Закаєв впевнений, що після війни Росія вже не буде тією державою, якою є зараз.

– Путін вимовив цю страшну фразу “денацифікація”. Це ж треба було таке придумати. Деколонізація, демілітаризація, депутінізація Росії – всі ці “де” будуть у них, – говорить Закаєв.

За його словами, участь чеченців у війні на боці України – це буде поразкою Путіна. І ця війна в Україні насправді вирішує долю усього цивілізованого світу.

Варто зазначити, що два чеченські батальйони – імені шейха Мансура та Джохара Дудаєва – брали участь в обороні Києва проти російської армії.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що війна в Україні триває вже три місяці, і ніхто не може знати, коли і як вона закінчиться.