Травень, 26 в 23:49

Щодо Маріупольського гарнізону, що був евакуйований з Азовсталі, російська сторона не застосовує тортури.

З таким твердженням виступив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в коментарі журналістам.

Секретар РНБО наголосив, що наразі може розкривати подробиць, бо питанням звільнення захисників Маріуполя займаються ті, хто взяв на себе такі гарантії.

Зараз дивляться

Напередодні командир полку Азов Денис Прокопенко зумів зателефонувати своїй дружині з територій, де українські захисники тимчасово утримуються російською стороною, під час чого розповів про умови утримання бійців.

Олексій Данілов стверджує, що це не був єдиний дзвінок Прокопенка зі своєю дружиною.

– Влада має більше інформації, коли спілкувалися інші бійці Азову, які перебувають у важких умовах, – сказав Олексій Данілов.

Він запевнив, що тортури проти українських військових, що знаходяться на тимчасово контрольованих Росією територіях, не застосовуються.

– Можу підтвердити, що на сьогодні немає застосування тортур чи ганебного відношення до наших військових. Як буде далі – побачимо, ми слідкуємо за цим процесом, – сказав Данілов.

Секретар РНБО додав, що за можливості українська сторона візьме в процесі визволення захисників Азовсталі активну участь, але наразі є домовленості, за якими деталі не розголошуються.

– Зараз ми молимося, щоб вони були живі і здорові, – додав Олексій Данілов.

Напередодні очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що згодом Україна зможе розповісти, чому російська сторона погодилась на подібну евакуацію українських військових.

Захисники Маріуполя

Маріупольський гарнізон героїчно тримав оборону протягом майже трьох місяців в оточенні та проти сил ворога, які переважали його у декілька разів. Згодом, через оточення та постійне бомбардування міста, українським захисникам довелося закріпитись на території металургійного комбінату Азовсталь у Маріуполі.

Об’єкти на території Азовсталі постійно обстрілювались з авіації, кораблів та артилерії, але українські бійці тримали оборону. До складу захисників Маріуполя входили як бійці полку Азов, так і морські піхотинці, нацгвардійці, поліцейські, прикордонники та представники СБУ.

Операція з евакуації Маріупольського гарнізону розпочалась 16 травня.