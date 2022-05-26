Штурм Сєвєродонецька, Лисичанська та евакуація людей: ситуація в регіонах 26 травня

Травень, 26 в 11:46

Упродовж минулої доби російські військові штурмували Сєвєродонецьк та Лисичанськ у Луганській області, а також атакували українські міста ракетами й запалювальними снарядами.

Від ворожих атак постраждали та загинули цивільні.

У Хмельницькій області напередодні увечері сили протиповітряної оборони збили ворожу ракету. Жертв та руйнувань немає.

Зараз дивляться

Опівночі ворог обстріляв з артилерії Апостолівську громаду Дніпропетровської області.

Дві людини загинули та восьмеро зазнали поранень під час обстрілів РФ у Балаклії Ізюмського району в Харківській області. Серед постраждалих є дитина.

Двоє людей дістали поранення в Чугуївському районі.

У Луганській області окупанти намагались штурмувати Сєвєродонецьк та Лисичанськ. В останньому населеному пункті загинули троє людей.

Російські загарбники 25 травня зруйнували в:

Сєвєродонецьку – науково-виробниче об’єднання Імпульс та 11 багатоповерхівок,

– науково-виробниче об’єднання Імпульс та 11 багатоповерхівок, Лисичанську – вісім багатоповерхівок і приватних будинків, будинок культури та ЦНАП,

– вісім багатоповерхівок і приватних будинків, будинок культури та ЦНАП, Привіллі – чотири будинки,

– чотири будинки, Новодружеську та Гірському – по два будинки.

Чотирьох цивільних вбили та 12 поранили росіяни під час обстрілів у Донецькій області.

Нині обласна влада уточнює масштаби пожеж у Мар’їнці, де окупанти використали запалювальні снаряди, і продовжує евакуювати населення з прифронтової зони.

Поранили людину та пошкодили чотири об’єкти соціальної та адміністративної інфраструктури під час обстрілів військові РФ у селі Солончаки Куцурубської громади Миколаївської області.

25 травня через ворожий вогонь загинула людина в селищі Первомайське.

Один загиблий та один поранений у Березнегуватській громаді.

У селі Котляреве Шевченківської громади пошкоджено магазин та житловий будинок із господарчими будівлями, а також пошкоджені та зруйновані житлові будинки в Широківській громаді.

Критична ситуація у громадах Херсонщини, що неподалік Снігурівки, Миколаєва та Дніпропетровської області.

У регіоні російські військові обстрілюють не лише позиції Збройних сил України, а також сусідні регіони та самі окуповані території.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 92-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Павло Кириленко