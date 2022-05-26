Штурм Сєвєродонецька, Лисичанська та евакуація людей: ситуація в регіонах 26 травня
Упродовж минулої доби російські військові штурмували Сєвєродонецьк та Лисичанськ у Луганській області, а також атакували українські міста ракетами й запалювальними снарядами.
Від ворожих атак постраждали та загинули цивільні.
У Хмельницькій області напередодні увечері сили протиповітряної оборони збили ворожу ракету. Жертв та руйнувань немає.
Опівночі ворог обстріляв з артилерії Апостолівську громаду Дніпропетровської області.
Дві людини загинули та восьмеро зазнали поранень під час обстрілів РФ у Балаклії Ізюмського району в Харківській області. Серед постраждалих є дитина.
Двоє людей дістали поранення в Чугуївському районі.
У Луганській області окупанти намагались штурмувати Сєвєродонецьк та Лисичанськ. В останньому населеному пункті загинули троє людей.
Російські загарбники 25 травня зруйнували в:
- Сєвєродонецьку – науково-виробниче об’єднання Імпульс та 11 багатоповерхівок,
- Лисичанську – вісім багатоповерхівок і приватних будинків, будинок культури та ЦНАП,
- Привіллі – чотири будинки,
- Новодружеську та Гірському – по два будинки.
Чотирьох цивільних вбили та 12 поранили росіяни під час обстрілів у Донецькій області.
Нині обласна влада уточнює масштаби пожеж у Мар’їнці, де окупанти використали запалювальні снаряди, і продовжує евакуювати населення з прифронтової зони.
Поранили людину та пошкодили чотири об’єкти соціальної та адміністративної інфраструктури під час обстрілів військові РФ у селі Солончаки Куцурубської громади Миколаївської області.
25 травня через ворожий вогонь загинула людина в селищі Первомайське.
Один загиблий та один поранений у Березнегуватській громаді.
У селі Котляреве Шевченківської громади пошкоджено магазин та житловий будинок із господарчими будівлями, а також пошкоджені та зруйновані житлові будинки в Широківській громаді.
Критична ситуація у громадах Херсонщини, що неподалік Снігурівки, Миколаєва та Дніпропетровської області.
У регіоні російські військові обстрілюють не лише позиції Збройних сил України, а також сусідні регіони та самі окуповані території.
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Фото: Павло Кириленко