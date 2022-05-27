Травень, 26 в 22:04

Є ймовірність, що Україна під час бойових дій тимчасово втратила місто Лиман на Донеччині.

Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович під час ефіру із правозахисником Марком Фейгіним.

– За неперевіреними даними, ми втратили місто Лиман. Російська армія захопила його. Причому те, як вона захопила його, показує, що там дуже талановиті командири, які правильно організували операцію. І це показує зростання рівня оперативного управління і тактичного вміння російської армії, — сказав він.

Раніше з’явилася інформація про те, що в Лимані вулицями частково пересуваються російські війська. Українські військові публікували кадри відступу та важких боїв у місті.

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При цьому заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомляла, що сьогодні бої досягли максимального рівня інтенсивності.

Увечері 26 травня в Генштабі ЗСУ повідомили, що на Східному напрямку йдуть найважчі бої та основний наступ сил РФ. При цьому, за даними Генштабу, на Лиманському напрямку противник зосереджував зусилля на вогневій поразці наших підрозділів у районах Озерного та південніше населеного пункту Лиман.

При цьому, як повідомили військові, ворог намагався відновити наступ на Сєвєродонецькому та Авдіївському напрямку, проте успіху не мав.

Дивіться інтерактивну картку бойових дій на території України.

Джерело: Фейгин Live