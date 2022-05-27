Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Україна, ймовірно, втратила Лиман на Донеччині – Арестович

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Потребує перевірки
Україна, ймовірно, втратила Лиман на Донеччині – Арестович
Фото: Офіс президента

Є ймовірність, що Україна під час бойових дій тимчасово втратила місто Лиман на Донеччині.

Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович під час ефіру із правозахисником Марком Фейгіним.

– За неперевіреними даними, ми втратили місто Лиман. Російська армія захопила його. Причому те, як вона захопила його, показує, що там дуже талановиті командири, які правильно організували операцію. І це показує зростання рівня оперативного управління і тактичного вміння російської армії, — сказав він.

Раніше з’явилася інформація про те, що в Лимані вулицями частково пересуваються російські війська. Українські військові публікували кадри відступу та важких боїв у місті.

Зараз дивляться

При цьому заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомляла, що сьогодні бої досягли максимального рівня інтенсивності.

Увечері 26 травня в Генштабі ЗСУ повідомили, що на Східному напрямку йдуть найважчі бої та основний наступ сил РФ. При цьому, за даними Генштабу, на Лиманському напрямку противник зосереджував зусилля на вогневій поразці наших підрозділів у районах Озерного та південніше населеного пункту Лиман.

При цьому, як повідомили військові, ворог намагався відновити наступ на Сєвєродонецькому та Авдіївському напрямку, проте успіху не мав.

Дивіться інтерактивну картку бойових дій на території України.

Читайте
Удар по Харкову та загроза обстрілу заходу країни: що відбувається на 92-й день війни (онлайн)

Джерело: Фейгин Live

Теги: , , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка