Україні потрібна не тільки лібералізація, але й легалізація обігу зброї – Резніков

Травень, 26 в 22:53

Міністр оборони України Олексій Резніков окреслив дві причини власного позитивного ставлення до легалізації обігу зброї.

– Ті, хто слідкує за моїми висловлюваннями, знають, що я давно є послідовним прихильником лібералізації обігу зброї. Тому я підтримую ідею цього опитування (опитування у Дії стосовно ставлення українців до обігу зброї в Україні, – Ред.) і збираюся взяти у ньому участь. Я дам відповідь не як міністр оборони. І навіть не як людина, що з задоволенням відвідує стрільбища і тири, давно стріляє як на снайперські відстані, так і навчається володіти зброєю ближнього бою. Я відповім як юрист, – пише Резніков.

По-перше, “коли до України вдерлися російські окупанти, десятки тисяч наших громадян отримали автоматичну зброю для захисту своїх домівок у максимально “ліберальний” спосіб”.

Також міністр підкреслює, що у багатьох ситуаціях це стало вирішальним чинником, проте виникли і проблеми, адже не всі вміли володіти зброєю і поводитись з нею безпечно.

Зараз дивляться

– Вважаю, що Україні потрібна не тільки лібералізація, але й легалізація обігу зброї. Впорядкування. Формування культури безпечного і відповідального ставлення до зброї.

По-друге, закон дозволяє громадянам використовувати будь-яку зброю проти ворога.

– Я вважаю логічним не створювати заборони, а регулювати використання зброї через формування стрілецької культури. Ефективне використання зброї – це не тільки особисті навички, це також певний стан свідомості і наявність відповідної інфраструктури, – повідомляє міністр.

Також він переконанний, що “в Україні потрібно розвивати мережу стрільбищ, тирів, стрілецьких клубів, відповідних змагань, щоб кожен громадянин, який відповідає розумним вимогам, мав можливість навчитися користуватися зброєю, підтримувати навички”.

Джерело: Олексій Резніков

Фото: Олексій Резніков