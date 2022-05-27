Травень, 27 в 17:10

65 днів боротьби за життя, зі згасаючою надією на порятунок провела 24-річна Анна разом зі своїм тримісячним сином Святославом у бункері Азовсталі. Після евакуації жінка разом з дитиною вже перебуває в безпечному місці. Її чоловік, захисник Маріуполя у складі полку Азов, у полоні в росіян.

В інтерв’ю одному з українських телеканалів Анна розповіла свою історію виживання і порятунку.

Зараз ми наче в іншій реальності. Таке відчуття, ніби ми читали книгу, були героями якогось фільму. Але вже потроху повертаємося до того життя, яке було раніше. Але, на жаль, без багатьох наших друзів, знайомих, без нашого будинку і також без нашого тата…

Зараз дивляться

…Спочатку ми думали, що війна не буде затяжною. Що це буде такий локальний конфлікт, як у 2014 році. Що, можливо, нам потрібно перечекати тиждень у бомбосховищах, а потім ми повернемося в наші будинки. Але, на жаль, все сталося не так. І два місяці ми провели в підземеллі.

Було таке, що ми робили суп з макаронів, але “суп” – це голосно сказано. Це була просто вода з макаронами. Одного разу пощастило – ми знайшли пачку панірувальних сухарів, якими розводили суп, щоб зробити його більш калорійним.

Воду кип’ятила на свічці в металевій кружці. Дітям ми давали трохи хліба, їм було важко тримати себе в руках. Дитина трохи їла цього хліба, а частину залишала на потім.

Син спочатку плакав, бо гучні звуки його дуже лякали, але потім звик до цього і вже зміг спати. І засинав, коли від ударної хвилі бункер качало як на хвилях. Його улюбленою іграшкою був ліхтарик. Навіть зараз, коли він плаче, я даю йому ліхтарик, і він заспокоюється.

65 днів у підземеллі з тримісячним сином: дружина захисника Азовсталі розповіла про життя в бункері / 6 фотографий

…У той день, коли мій чоловік вирішив приєднатися до полку Азов, я зрозуміла, що війна для нашої сім’ї буде дуже довгою. Він захищав країну ще з 2014 року.

Чоловік був евакуйований з Азовсталі разом з іншими військовими. На жаль, я не знаю, де він зараз знаходиться. Він був важко поранений і зараз може пересуватися тільки на милицях. У нього серйозне поранення ноги, і я не знаю, чи вдасться нам її зберегти. Але сподіваюся, що ми знайдемо хороших лікарів, і в майбутньому він ще буде показувати Святославу, як кататися на велосипеді.

Був період, коли чоловік на 100% був упевнений, що звідти не вийде. Це дуже боляче чути, коли ти розумієш, що людина просто прощається з життям. У цій ситуації не було іншого виходу. Тому що, на жаль, переговори з президентом Путіним, я так думаю, зайшли в глухий кут.

…Вранці прийшли українські військові і сказали, що ми будемо евакуюватися, але почався обстріл. Росіяни за допомогою дрона побачили наше бомбосховище і почали його прицільно обстрілювати. В результаті четверо наших військових були поранені. Ми зрозуміли, що нам потрібно перебувати в бомбосховищі.

Дрон курсував над нашим бомбосховищем 12 годин. Ми взагалі втратили надію, що можемо вийти з цього бункера. Але це було не найжахливіше.

О 10 годині вечора на нас кинули величезну бомбу. За словами військових, її вага склала близько 3 тонн. Це була протибункерна бомба. Вся наша п’ятиповерхова будівля склалася як картковий будиночок, і два евакуаційних виходи були заблоковані. Нас присипало. Вранці прийшла група військових і нас відкопували.

…З Азовсталі нас повезли в селище Безіменне. Зараз це один з фільтраційних таборів. Жінок завели в перший намет. Нам сказали роздягатися, знімати все, навіть білизну. Вони почали обшук, оглядали всі частини тіла. Огляд проводився в рукавичках, які ніхто не міняв.

Моя ситуація була важка, тому що я дружина військового, тим більше азовця. Коли вони побачили мій паспорт і зрозуміли, хто я, до мене відразу приставили чоловіка з ФСБ.

Він почав мене розпитувати, де зараз знаходиться мій чоловік, його звання, які татуювання має. Тут мені допомогла моя французька, тому що до мене підійшов чоловік з Червоного Хреста. Він зрозумів, що на мене зараз психологічно тиснуть. Коли росіяни побачили, що я говорю французькою, вони стали легше до мене ставитися і навіть сказали таку фразу: “Передай їм, що ми тебе тут не їмо”.

…Перш за все я подзвонила чоловікові, тому що у нас два місяці не було зв’язку. Вже потім сказали, що його подавали як 200-го, як загиблого. Майже добу він пролежав на бетоні після того, як був поранений. Всі думали, що він загинув. А потім його забрали і доставили в госпіталь.

У чоловіка була можливість евакуюватися вертольотом, але він відмовився, тому що в бункері залишилася я і наш синочок.

…У Маріуполі залишилася моя бабуся. З нею немає ніякого зв’язку. Я навіть не знаю, чи жива вона. Зараз там справжня гуманітарна катастрофа.

…Мені часто сниться, що я прокидаюся вдома, що поруч мій чоловік, що ми годуємо нашого сина. Що поруч моя собака, яку я розшукую, але розумію, що може і немає сенсу, тому що зараз людей важко знайти.

Я думаю, що ми обов’язково повернемо Маріуполь, і він знову буде українським, але нам потрібна допомога інших країн, щоб відновити його якомога швидше.

Джерело: Сніданок з 1+1