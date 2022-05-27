Кинулася повзти, а мені нога заважає: історії чернігівців, які вижили під час обстрілу черги за хлібом

Травень, 27 в 11:03

У березні цього року у Чернігові російські окупанти обстріляли з артилерії людей, які стояли в черзі за хлібом. Тоді загинули 14 мирних жителів, десятки дістали травми.

Люди, яким вдалося вижити, поділилися спогадами про той страшний день. Житель Чернігова Євген Шевелев 16 березня втратив двох друзів – Юрія та Андрія. Юрій помер на місці, а Андрія намагалися витягти.

За його словами, коли почався обстріл, у черзі за хлібом стояло близько 100 людей. Спершу один снаряд потрапив в п’ятиповерхівку поруч. Частина людей злякалася та відійшла від черги, частина залишилась.

Зараз дивляться

– Там відірвані голови, животи навиворіт, отут кишки, коли відтягували, – розповів чоловік.

Євгена врятував збіг обставин. Коли наступний снаряд полетів у натовп людей, він саме прямував перевірити іншу чергу, яка вишикувалася з іншої сторони будівлі, біля входу до магазину.

Мобільного зв’язку на околицях Чернігова не було вже кілька днів, тому викликати швидку жителі мікрорайону не могли. Чоловіки почали вантажити поранених до власних автівок та відвозити людей до лікарні.

Пізніше швидкою з місця вибуху забрали й 79-річну Ольгу Бубру, яка досі перебуває в лікарні. Вона згадує, що вдома мала вдосталь харчів, а хліб хотіла віднести до церкви.

Жінка каже, що стояла за кілька метрів від падіння снаряду. Уламок потрапив їй у стегно.

– Болю я не почула, а коли почала валитися на ногу, гострий біль відчула у кістці. Я зрозуміла, що вона переламана. Кинулася повзти, а мені нога заважає, якийсь чоловік став мене тягнути за ворот, чобот заважає. Тоді каже, усе не тягни, вона вже усе – готова, зійшла кров’ю. Я хочу…слів нема, а розум ще працює, я ще не мертва. Хотіла піднятися, але посковзнулася на власній крові, – пригадує вона.

У другій міській лікарні на той момент вже не було світла, води та опалення. Для того, щоб влити жінці донорську кров, лікарям довелося розігрівати обмотаний серветкою пакет під футболкою.

Загалом в лікарню потрапили близько 40 людей. Серед них і Володимир Шик, якому уламком зачепило кістку.

У той же день ввечері Володимир та інші поранені у черзі за хлібом потрапили ще під один обстріл – в лікарні. В будівлі вибило майже усі вікна.

Фото: Суспільне Чернігів