Травень, 27 в 14:59

Україна фактично вже виграла розв’язану РФ повномасштабну війну, адже не піддалася паніці, виграла битву за Київ, не втратила вертикаль управління армією та бойовий дух.

Про це поінформував в одному з інтерв’ю голова фонду Повернись живим, військовий експерт Тарас Чмут.

Він розповів про свою розмову із головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним, яка відбулася у вересні минулого року. Як відомо, восени почала з’являтися інформація про можливе повномасштабне вторгнення військ РФ в Україну.

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За словами Чмута, тоді Залужний повідомив йому, що Україна вистоїть лише у випадку, якщо піднімуться всі українці. І після початку повномасштабної війни 24 лютого саме так і сталося.

За оцінками Чмута, зараз в Україні “найкраща ситуація з можливого”.

– Ми вже виграли цю війну. У нас зараз найкраща ситуація з можливого. У вересні в мене була розмова із Залужним, і він сказав, що в нас є дуже маленький шанс вистояти. Ми виграємо, якщо підніметься вся країна, якщо об’єднається весь народ. Самі ЗСУ нічого не зроблять. Ми – піднялися. І ми вже виграли битву за Київ, за Північ. Не втратили військову вертикаль управління армією, зберегли авіацію, а головне — бойовий дух. Не піддалися паніці. За рахунок допомоги наших західних партнерів ми зрозуміли, що з ними можна воювати. Ми стоїмо й тримаємо удар, – наголосив експерт.

Він додав, що російське керівництво недооцінило Україну, коли ухвалювало рішення про вторгнення.

За словами Чмута, приблизно в липні буде зрозуміло, як далі розвиватиметься ситуація на фронті. Експерт зазначив, що вся надія зараз – на наші Збройні сили та міжнародну допомогу (зброю, техніку та боєприпаси). Підтримка партнерів важлива, оскільки самотужки Україна в цій ситуації не впорається.

– Росія нас недооцінила. Квітів їй тут не заготували. Десь у липні стане зрозуміло, куди ми вирулимо. Ми зараз локально наступаємо і знаємо, чого чекати в найближчі тижні від ворога, що активізується, – пояснив Тарас Чмут.

Експерт додав, що українська армія має великі втрати на фронті, адже зараз військові ціною власного життя стримують навалу агресора. На думку Чмута, українцям доведеться тепер “навчитися жити з автоматом у руках”.

– У нас є великі втрати. Прямо зараз силою й життями наших хлопців формується нова реальність. Як в Ізраїлі. Нам доведеться навчитися жити з автоматом у руках. Хочемо ми цього чи ні. Щоб тепер уже завжди бути готовими, – заявив експерт.

За даними керівника української розвідки Кирила Буданова, глава РФ Володимир Путін ухвалив остаточне рішення про вторгнення в Україну 23 лютого – в переддень початку повномасштабної війни.

Буданов прогнозує, що до кінця цього року активна фаза війни з РФ піде на спад, і українська армія повинна, як мінімум, зайти на територію окупованого Криму.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ