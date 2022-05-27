Травень, 27 в 0:04

Російський наступ на Донбасі може зробити безлюдним регіон, враховуючи скільки міст сходу України війська РФ хочуть перетворити на згарище.

Про це під час вечірнього звернення 26 травня заявив президент України Володимир Зеленський.

– Попасну, Бахмут, Лиман, Лисичанськ, Сєвєродонецьк вони хочуть перетворити просто на згарище. Як Волноваху, як Маріуполь. У містах і громадах ближче до кордону Росії, в Донецьку, в Луганську вони збирають усіх, кого можуть, щоб заповнити місце убитих і поранених в окупаційному контингенті. Усе це, включно з депортацією наших людей і масовими вбивствами цивільних, – очевидна політика геноциду, яку здійснює Росія, – заявив президент.

Володимир Зеленський також згадав обстріли Харкова 26 травня, внаслідок поранення отримали 19 осіб, а загинули дев’ять людей, включно з п’ятимісячною дитиною та дев’ятирічною дівчинкою. Крім того, президент вказав на ракетні удари Росії по Сумщині, Донбасу та Запорізькій області.

Зараз дивляться

– Знову їхні намагання вгризатися в землю на півдні країни. Тиск на Росію – це буквально питання збереження життів. І кожен день зволікання, слабкості, різних суперечок чи пропозицій “умиротворити” агресора за рахунок жертви – це нові вбиті українці. І це нові загрози для всіх на нашому континенті, – сказав Володимир Зеленський.

Він нагадав, що вісім років тому, 26 травня 2014 року, припинив роботу Донецький аеропорт.

– Того дня, мабуть, ніхто взагалі не передбачав, як будуть розвиватися події на Донбасі протягом цих років. А потім – і в усій Україні після повномасштабного вторгнення. Ніхто не передбачав, наскільки і як затягнеться слово “тимчасово” в цьому оголошенні про зупинку аеропорту, – сказав президент.

Президент Зеленський додав, що за ці вісім років можна було б зупинити ті події, які розгорталися, якби сильні світу цього не загравали з Росією, а реально натиснули заради припинення війни.

– Ось просто погляньте на ситуацію зараз. Скільки вже тижнів Європейський Союз намагається узгодити шостий пакет санкцій проти Росії. Поки вона отримує від європейців майже по мільярду євро на день за постачання енергоресурсів, – риторично запитав президент.

Він також наголосив, що світ також досі не наважився заблокувати банківську систему РФ, внаслідок чого в російської економіки залишається можливість фінансувати не тільки війну проти України, а й політику розколів і криз повсюди у світі. Крім того, президент наголосив на необхідності надання Україні систем MLRS та іншої зброї, які необхідні для зупинення агресії Росії.

Президент України додав, що 26 травня звернувся до парламенту Латвії та мав розмову з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

Володимир Зеленський 26 травня нагородив українських 180 військовослужбовців ЗСУ, 28 з них – посмертно. Він додав, що загальна кількість нагороджених в Україні вже складає понад 16 тисяч за 92 дні війни.