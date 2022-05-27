Травень, 27 в 18:44

Російські окупанти не хочуть іти в наступ на Харківському напрямку, а тому влаштовують масові бунти.

Про це свідчить чергова телефонна розмова російських загарбників, яку перехопила та оприлюднила Служба безпеки України.

За даними СБУ, від наступу відмовляються цілі підрозділи військ РФ.

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– Знову бунт! Як я зрозумів, особовий склад… весь. Практично всі! – йшлося під час телефонної розмови окупанта, який воює на Сході України, з його командирами.

Судячи зі змісту розмови, це вже не перший випадок бунту в цьому підрозділі (за даними СБУ, це полк). Попередній взвод “бунтівників” окупанти “посадили на підвал”, проте це не надто допомогло втихомирити бунти.

В СБУ радять окупантам, які не бажають іти в наступ, здаватися в полон. Це можна зробити за телефоном гарячої лінії 2402 (працює як для українських, так і для російських номерів).

Станом на 19 травня в Генеральному штабі ЗСУ повідомляли, що Збройні сили України за два тижні звільнили на території Харківської області 23 населені пункти.

Тим часом в армії РФ, за даними СБУ, командири дурять власне керівництво в Москві, доповідаючи про “перемоги” під Харковом, яких не існує.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ