Окупанти під Харковом влаштовують масові бунти та відмовляються йти в наступ – СБУ
Російські окупанти не хочуть іти в наступ на Харківському напрямку, а тому влаштовують масові бунти.
Про це свідчить чергова телефонна розмова російських загарбників, яку перехопила та оприлюднила Служба безпеки України.
За даними СБУ, від наступу відмовляються цілі підрозділи військ РФ.
– Знову бунт! Як я зрозумів, особовий склад… весь. Практично всі! – йшлося під час телефонної розмови окупанта, який воює на Сході України, з його командирами.
Судячи зі змісту розмови, це вже не перший випадок бунту в цьому підрозділі (за даними СБУ, це полк). Попередній взвод “бунтівників” окупанти “посадили на підвал”, проте це не надто допомогло втихомирити бунти.
В СБУ радять окупантам, які не бажають іти в наступ, здаватися в полон. Це можна зробити за телефоном гарячої лінії 2402 (працює як для українських, так і для російських номерів).
Станом на 19 травня в Генеральному штабі ЗСУ повідомляли, що Збройні сили України за два тижні звільнили на території Харківської області 23 населені пункти.
Тим часом в армії РФ, за даними СБУ, командири дурять власне керівництво в Москві, доповідаючи про “перемоги” під Харковом, яких не існує.
Фото: Генеральний штаб ЗСУ