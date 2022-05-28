Травень, 27 в 21:17

Особовий склад російських військ командування ЗС РФ розміщує в українських виправних колоніях.

Про це повідомило Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

– Окупанти вивезли в Херсон всіх засуджених та персонал з виправної колонії №10 в тимчасово окупованому селі Дар’ївка Херсонської області. Відомо, що їх розподілили до виправних колоній №7 (Гола Пристань) та №90 (Херсон). Наразі колонія № 10 використовується рашистами як місце проживання особового складу окупаційної армії. Також на території перебуває військова техніка, – повідомили військові розвідники.

Крім того, за отриманими даними розвідки, орієнтовно із середини червня окупанти припинять постачати кошти та “гуманітарну допомогу” в захоплений Маріуполь. Очікується, що це додатково посилить гуманітарну катастрофу в місті.

Зараз дивляться

– В СМТ Шевченкове Харківської області російські військові на місцевому базарі розпитують, де можна придбати патрони українського виробництва. Причину свого інтересу пояснюють бажанням здійснити “самостріл”, видаючи його за бойове поранення. Сподіваються, що це дасть можливість повернутися додому, – повідомили в ГУР.

Водночас в населених пунктах Харківщини, а саме в Куп’янську, Великому Бурлуку, Шевченково та Ізюмі, почастішали випадки зникнення людей.

– Найчастіше це чоловіки від 18 до 60 років та молоді жінки. Зникнення пов’язують з “роботою” співробітників російських спецслужб на окупованій частині області, – повідомили в ГУР.

За даними розвідки, наразі всі шляхи виїзду на підконтрольні Україні території заблоковано. Автомобілі, якими люди намагаються евакуюватися ретельно фільтрують та повертають назад.

Раніше розвідка Великої Британії повідомила, що російські війська на півдні України, як і раніше, мають на меті окупацію регіону.

Джерело: ГУР МО

Фото: Людмила Денісова