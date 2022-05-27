Травень, 27 в 20:32

Російські війська цілодобово обстрілюють Сєвєродонецьк, намагаючить його повністю знищити, проте місто не оточене військами РФ, як стверджують так звані рашистські ЗМІ, розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай про ситуацію на вечір 27 травня.

– Сьогодні рашистські ЗМІ розповсюджують інформацію, що місто повністю відрізано, повністю в оточенні. Але це не відповідає дійсності. Не відрізано місто. Воно не в оточенні. Бої тривають. Певні частини російської армії зайшли на околицю міста – в готель Мир. Вони контролюють цей готель, цю територію і поруч автовокзал. Але далі просунутись не можуть. Досі тривають важкі бої вже на околиці міста, – наголосив він.

Гайдай вважає, що російські війська не зможуть захопити Луганщину в найближчі дні, як прогнозують окремі аналітики.

– Це війна проти дуже потужного ворога, і в теорії все можливо. Але вище командування бачить цю ситуацію. Поки що я не можу сказати, що за день-два візьмуть повністю всю область. Ні, скоріш за все, не візьмуть. Тому що достатньо сил і засобів, щоб тримати оборону, щоб не потрапити в оточення, – сказав Гайдай.

Водночас він допускає, що, можливо, буде навіть команда відходити нашим військам, аби не потрапити в оточення.

Зараз дивляться

Голова Луганської ОВА розповів про ситуацію навколо траси Лисичанськ – Бахмут, яка повністю прострілюється.

– Зараз проїхати трасою немає можливості, шансів доїхати неушкодженим дуже мало. Тому використовуємо інші можливості, вони ще існують, слава Богу, доставляємо гуманітарні вантажі та намагаємося евакуйовувати людей. Зокрема, сьогодні вивезли 31 людину, з яких 13 – це малолітні діти, – уточнив Гайдай.

Він сказав, що зараз навіть не анонсує проведення евакуації, тому що ворог за цим слідкує і потім навмисно обстрілює евакуаційний транспорт.

Фото: Сергій Гайдай