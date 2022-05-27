Травень, 27 в 14:47

Ситуація на Луганщині залишається складною і напруженою, адже там зберігається ймовірність оточення ворогом наших сил біля Сєвєродонецька та Лисичанська. Крім того, інформація про те, що траси, які ведуть до цих міст є під контролем окупантів, не відповідають дійсності.

Про це в ефірі телемарафону заявив Сергій Кузан, керівник Українського центру безпеки та співпраці.

Окупанти зосереджують свої сили на Лиманському напрямку, а також для штурмів у напрямку Святогірська та Слов’янська.

Зараз дивляться

– Забезпечення наших сил оборони триває. Продовжується і підтримка в живій силі і в техніці. Проте на Лиманському напрямку ситуація ускладнюється – противник готує собі плацдарми для форсування річки Сіверський Донець, – зазначив Сергій Кузан.

Складною є ситуація і в напрямку Попасної, там противник застосовує усі види озброєння, зокрема і авіацію.

За словами Кузана, це типова тактика Росія: при просуванні застосовувати максимум озброєння, щоб подолати будь-який опір ЗСУ.

– Попри переваги ворога у живій силі та озброєнні ми тримаємо оборону, – наголосив експерт.

Щодо можливого наступу з півночі, то Сергій Кузан сказав, що Україна має бути завжди готова до поновлення атаки. Вся північна частина України повинна бути готова, саме для цього там знаходяться резерви ЗСУ.

За словами експерта, у білоруських військових абсолютно немає бажання атакувати Україну. Проте все одно варто тримати посилені підрозділи наших військ на північних кордонах, адже там проходять маршрути постачання західного озброєння для України.

Що стосується перекидання Росією в Україну своїх старих танків, яким понад 50 років, то Кузан наголошує, що в цьому є позитивний аспект. Адже Україна перемелює ворожу живу силу і техніку настільки, що Росії доводиться розконсервовувати свої старі запаси.

Проте, на думку експерта, не варто недооцінювати ворога, бо йому вдалося за цей час поки Україна не отримала західне озброєння, поповнити свої резерви.

– Наразі південь – це ділянка, де російська армія укріплюється і продовжує наступ… Проте за наявності в Україні достатньої кількості західного озброєння ми зможемо переламати хід війни, – говорить Сергій Кузан.

На півдні України, за словами експерта, окупанти будують вже третю лінію оборони. Насправді там не так багато озброєння у загарбників. Саме тому вони там накопичують резерви, будують укріплення тощо.