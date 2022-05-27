Травень, 27 в 7:37

Зберігається загроза ракетних та авіаударів з території Білорусі. Крім того, на території сусідньої держави підрозділи продовжують посилювати охорону ділянки білорусько-українського кордону.

Про це йдеться у зведенні від Генштабу ЗСУ.

На Сіверському напрямку російські окупанти також продовжують посилювати прикриття ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях – до них залучається до двох батальйонних тактичних груп зі складу повітряно-десантних військ ЗС РФ.

Зараз дивляться

На Слобожанському напрямку ворог намагається доукомплектувати мотострілецькі, танкові та артилерійські підрозділи. Окупанти продовжують обстріли та проводять дистанційне мінування місцевості на маршрутах можливого проходження підрозділів ЗСУ.

На Харківському напрямку противник намагається утримувати зайняті позиції та стримувати наші сили.

На Слов’янському напрямку російські окупанти продовжують обстріли позицій наших військ, відновили наступ. На Донецькому напрямку також йдуть активні наступальні дії, перегруповують свої війська.

На Бахмутському напрямку ворог хоче відрізати підрозділи ЗСУ від основних сил. На Лиманському напрямку окупанти ведуть розвідку, застосовують артилерію.

Противник намагається усіма силами зберегти контроль над територією Херсонської області. Ворог збільшив обстріли наших підрозділів, веде повітряну розвідку, здійснює інженерне обладнання своїх позицій. Також триває перекидання резервних підрозділів.

В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельні угруповання противника продовжують блокування цивільного судноплавства.

За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках наші воїни відбили 12 атак ворога, знищили танк, п’ять артилерійських систем, п’ять одиниць бойової броньованої техніки та п’ять автомобілів.

Підрозділи протиповітряної оборони збили ворожий вертоліт Ка-52, крилату ракету та БПЛА типу Орлан-10.

Винищувач Повітряних Сил ЗСУ знищив крилату ракету в Чернівецькій області.

Фото: Генштаб ЗСУ