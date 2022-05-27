Травень, 27 в 0:05

За час повномасштабного вторгнення через Львів пройшли 5 млн українців. Нині значна частина переселенців уже повернулася додому, зокрема у Харківську та Київську області. Втім, до прикладу, з Донеччини та Луганщини люди прибувають ледь не щодня. На сьогодні у місті мешкає майже 150 тис. вимушених переселенців. Та знайти нині вільне житло вже не так складно, як, приміром, ще місяць тому.

На початку березня у Львові був найбільший пік попиту на оренду житла. Ціни вмить зросли ледь не вдвічі. Однокімнатна квартира в новобудові могла коштувати $700-800. Проте вже у травні ціни повернулись у довоєнний період, каже рієлтор Олександр Мількович.

– Вартість оренди зараз дуже знизилась, тому що багато вільних квартир у Львові, велика конкуренція. І, наприклад, якщо в перші дні війни квартиру практично не можна було знайти, то зараз на ринку пустує близько 3-4 тис. об’єктів. Усе через те, що люди повертаються до своїх домівок, – пояснює експерт.

Зараз дивляться

До 24 лютого однокімнатну квартиру у Львові в новобудові з хорошим ремонтом можна було орендувати за $400 на місяць. Нині ж аналогічні варіанти можна знайти навіть по $300-350.

– Звісно, все залежить від економічної ситуації в країні, від кількості людей та від курсу долара. Зараз всі хочуть оренду в гривнях. Ніхто, на жаль чи на щастя, не підписує оренду в доларах. Я думаю, що ціни знизяться ще, – каже рієлтор.

У старому житловому фонді винайняти помешкання можна за 7-8 тис. Там, звісно, без дизайнерських ремонтів, однак за доступну ціну. Зараз здебільшого заселяють лише на довгострокову оренду.

Щодо цін на нерухомість, то вони також знизились, каже Олександр Мількович. До прикладу, нині однокімнатна квартира на 45 кв. м у будинку комфорт-класу коштує $54 тис. А до повномасштабного вторгнення її ціна була – $60 тис.

– Ті, хто хочуть продати, вони опускають вартість житла. Останні переоформлення, які я мав на фірмі, це були ціни на 10% дешевші від тих, які були до 24 лютого. Зараз, на жаль, люди не інвестують у нерухомість, а більше купують, все-таки, для себе, для власних потреб. Відповідно, кількість тих, хто хоче купити, зменшилася. Попит маленький, пропозиція велика – тому і ціни падають, – пояснює рієлтор.

Однак залишається попит на котеджі та заміські будиночки. Чим далі від міста, тим дешевше. В середньому це $80-120 тис. за помешкання у нульовому циклі.