Травень, 27 в 20:55

В Одесі затримали військовослужбовця територіальної оборони, який вирішив “підзаробити” на продажу гуманітарної допомоги, отриманої для української армії.

За даними Головного управління Нацполіції в Одеській області, 39-річний чоловік отримував безоплатно зі складів волонтерських центрів товари військового призначення – начебто для потреб Збройних сил України.

Йдеться про дрони, квадрокоптери, каремати, складові бронежилетів, наколінники, медичне та інше обладнання.

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Проте до військових підрозділів цей гуманітарний вантаж не потрапляв, оскільки зловмисник його туди не довозив, а збував “по дорозі”.

– Правоохоронці встановили, що впродовж трьох місяців протиправної діяльності фігурант вторгував на гуманітарці понад 700 тис. грн, – зазначили в поліції.

Затриманий військовослужбовець реалізовував призначену для ЗСУ гуманітарну допомогу через посередника. Це, серед іншого, тепловізори, приціли до стрілецької зброї, а також аптечки (на загальну суму понад 180 тис. грн).

Під час затримання у зловмисника вилучили гроші та товари гуманітарної допомоги.

Заробив 700 тис. грн на гуманітарці для ЗСУ: в Одесі затримали військовослужбовця ТрО / 6 фотографий

Наразі тривають слідчі дії та проводяться обшуки за місцем проживання фігурантів.

Затриманому військовому повідомили про підозру за ч.3 ст.201-2 Кримінального кодексу (незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги військового призначення, вчинене в особливо великому розмірі під час воєнного стану). Тепер йому загрожує ув’язнення на строк від п’яти до семи років.

Правоохоронці перевіряють причетність інших військових осіб до цього злочину.

Нещодавно було викрито українця, який намагався незаконно вивезти до Євросоюзу понад 1 млн грн. Чоловік займався перевезенням гуманітарної допомоги.

Крім того, в Україну з Іспанії намагалися завезти брендові сукні під виглядом гуманітарної допомоги.

Джерело: Національна поліція, Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері

Фото: Національна поліція, Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері