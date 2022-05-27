Травень, 27 в 2:03

Штучний інтелект допоміг встановити особу російського військовослужбовця, який під час мародерства квартир на Київщині зробив своє фото на фотоапарат, який залишив у квартирі.

Про це у своєму Telegram каналі повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

– Сьогодні ми побачили новину, як окупант пограбував квартиру в Ірпені та, тікаючи, залишив господарям фотографію свого, м’яко кажучи, не надто приємного фейсу, зроблену на їхній Polaroid. За допомогою штучного інтелекту нам вдалося ідентифікувати цього “любителя селфі” та знайшли його сторінку у Вконтактє, – написав міністр Федоров.

За даними Федорова, окупанта на фото звати Нікіта Третьяков, йому 26 років, а народився у Ростові-на-Дону.

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– На сторінці все доволі типово: тачки, армія, напіврозвалені російські будинки та, звісно ж, алкоголь на районі. Словом, “рускомірна” ідилія, – додав очільник Мінцифри.

Михайло Федоров наголосив, що кожен окупант має пам’ятати, що сьогодні за ними усіма можна спостерігати, дізнатись кожен їх крок та зафіксувати всі дані.

– Тому уникнути відповідальності за зруйноване життя українців не вдасться. Покарання буде жорстоким, але дуже справедливим, – написав міністр цифрової трансформації.

Зробив селфі у пограбованій квартирі: встановлена особа окупанта, що мародерив в Ірпені / 9 фотографий

Це далеко не перший випадок, коли вдається ідентифікувати військовослужбовців загарбницьких сил РФ. Так, раніше Служба безпеки України змогла встановити вісьмох російських окупантів, які причетні до скоєння тяжких злочинів проти цивільного населення в Київській області.

Зокрема, журналісти змогли ідентифікувати окупанта, який, ймовірно, причетний до жорстокої розправи над мешканцями Бучі.

Джерело: Fedorov

Фото: Fedorov