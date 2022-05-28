Травень, 28 в 12:14

На 94 добу повномасштабної війни російські війська продовжують обстрілювати українські міста. Так, на Дніпропетровщині ніч і ранок були з тривогами.

Вночі окупанти знову обстріляли Зеленодольську громаду. Є руйнування, але серед жителів жертв немає.

З опівночі до 4.00 російські війська обстрілювали територію Сумщини. Внаслідок влучання ворожої ракети на околицях Путивля зруйноване сільгосппідприємство, людських жертв немає.

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Зі своєї території росіяни вели мінометний вогонь по території Зноб-Новгородської громади (жертв немає), також був артобстріл Есманської громади (без жертв).

У Харківській області близько 1.00 було кілька влучань снарядів у Малій Данилівці, Київському районі Харкова. Виникли пожежі у двох будинках приватного сектору. За попередніми даними, постраждалих немає.

Також окупанти обстрілювали Харківський район, смт Слатине (одна людина постраждала), місто Балаклія – також одна людина дістала поранення. Є загиблі у Харківському районі.

На Луганщині після запеклих боїв росіяни зазнали значних втрат і вимушені були відступити в районі Сєвєродонецька, Тошківки та Осколонівки. Але вони не полишають спроб вийти в тил наших військ і відрізати Луганщину.

У Сєвєродонецьку пошкоджено 14 багатоповерхівок. Також серйозно обстріляне прилегле селище Синецький. Крім того, зафіксовані руйнування в інших містах Луганщини: в Гірському, Золотому та Лисичанську, а також у смт Врубівка та Оріхове. Загиблих серед цивільних немає.

У Донецькій області по всьому периметру оборони тривають активні бойові дії. Лиман зазнав ракетних ударів і артилерійських обстрілів. У місті численні руйнування житлових будинків, щонайменше одна людина загинула.

Зранку був ворожий артобстріл по містах Красногорівка та Мар’їнка. По селищу Новомихайлівка завдано авіаудару. ЗСУ залишаються на своїх позиціях.

Авдіївку ввечері 27 травня обстріляли з танків. Вночі і до ранку місто було під вогнем артилерії, зранку – зазнало авіаудару.

У Світлодарській, Очеретинській, Бахмутській громадах тривають постійні артилерійські обстріли. У Світлодарській громаді практично немає зв’язку.

На території області немає газопостачання. 27 травня окупанти перебили Другий донецький водогін — без води 11 населених пунктів.

На Миколаївщині вдень 27 травня знову обстрілювали Широківську громаду. Пошкоджені житлові будинки, постраждалих немає. Крім того, вчора сильно обстрілювали Любомирівку, Зелений Гай і Шевченківську громаду.

Вдень і вночі були обстріли у Березнегуватській громаді. Пошкоджені житлові будинки. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

На Херсонщині обстріли та вибухи по всій території. Жителі Великоолександрівської та Калинівської громад повідомляли про численну авіацію та автоматні черги в окупованих селах. Ситуація дуже напружена і у населених пунктах Високопільської, Нововоронцовської та сусідніх громад.