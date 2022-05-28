На Південному напрямку розпочався контрнаступ, окупанти зазнають суттєвих втрат – ЗСУ
Збройні сили України перейшли у контрнаступ на Південному напрямку, однак ситуація на лінії зіткнення залишається нестійкою.
Про це 28 травня повідомив речник Оперативного командування Південь Владислав Назаров.
– Ситуація на лінії зіткнення має свою динаміку. Внаслідок контрнаступальних дій наших військ ворогові завдано суттєвих втрат і йому доводиться займати оборону на невигідних недообладнаних рубежах. Бойові дії тривають, – заявив він.
За словами речника ОК Південь, російські військові продовжують нищити цивільну інфраструктуру вздовж адмінмежі Миколаївської та Херсонської областей. Крім цього, продовжує діяти ворожий флот.
– Корабельне угруповання ворога залишається без змін, загроза ракетних ударів залишається. Також високою залишається ймовірність обстрілів стратегічною авіацією, – зазначив Владислав Назаров.