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Факти / Україна

На Південному напрямку розпочався контрнаступ, окупанти зазнають суттєвих втрат – ЗСУ

Наташа Тарчевська, редакторка стрічки
На Південному напрямку розпочався контрнаступ, окупанти зазнають суттєвих втрат – ЗСУ
Фото: Depositphotos

Збройні сили України перейшли у контрнаступ на Південному напрямку, однак ситуація на лінії зіткнення залишається нестійкою.

Про це 28 травня повідомив речник Оперативного командування Південь Владислав Назаров.

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– Ситуація на лінії зіткнення має свою динаміку. Внаслідок контрнаступальних дій наших військ ворогові завдано суттєвих втрат і йому доводиться займати оборону на невигідних недообладнаних рубежах. Бойові дії тривають, – заявив він.

За словами речника ОК Південь, російські військові продовжують нищити цивільну інфраструктуру вздовж адмінмежі Миколаївської та Херсонської областей. Крім цього, продовжує діяти ворожий флот.

– Корабельне угруповання ворога залишається без змін, загроза ракетних ударів залишається. Також високою залишається ймовірність обстрілів стратегічною авіацією, – зазначив Владислав Назаров.

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