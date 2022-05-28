На Південному напрямку розпочався контрнаступ, окупанти зазнають суттєвих втрат – ЗСУ

Травень, 28 в 17:36

Збройні сили України перейшли у контрнаступ на Південному напрямку, однак ситуація на лінії зіткнення залишається нестійкою.

Про це 28 травня повідомив речник Оперативного командування Південь Владислав Назаров.

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– Ситуація на лінії зіткнення має свою динаміку. Внаслідок контрнаступальних дій наших військ ворогові завдано суттєвих втрат і йому доводиться займати оборону на невигідних недообладнаних рубежах. Бойові дії тривають, – заявив він.

За словами речника ОК Південь, російські військові продовжують нищити цивільну інфраструктуру вздовж адмінмежі Миколаївської та Херсонської областей. Крім цього, продовжує діяти ворожий флот.