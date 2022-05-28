Окупанти обстріляли ракетами Кривий Ріг – мер
Фото: Pixabay
Мешканці Дніпропетровщини повідомляють про потужні вибухи у Кривому Розі.
Перед вибухами була оголошена повітряна тривога.
Згодом про ворожі прильоти ракет повідомив міський голова Кривого Рогу Олександр Вілкул
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– Ракетні удари у районі одного з виїздів із міста. Нічого не фотографуємо та не виставляємо у соцмережі. Всім залишатися в укриттях, – написав він у своєму Telegram-каналі.
Аналогічно до Олександра Вілкула, про нерозповсюдження інформації щодо завданих Росією ударів раніше попереджали Збройні сили України. Причиною такого обмеження є те, що вказання місць ворожих ударів може слугувати корегуванням вогню росіянам.
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Джерело: Олександр Вілкул