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Факти / Україна

Окупанти обстріляли ракетами Кривий Ріг – мер

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Окупанти обстріляли ракетами Кривий Ріг – мер
Фото: Pixabay

Мешканці Дніпропетровщини повідомляють про потужні вибухи у Кривому Розі.

Перед вибухами була оголошена повітряна тривога.

Згодом про ворожі прильоти ракет повідомив міський голова Кривого Рогу Олександр Вілкул

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– Ракетні удари у районі одного з виїздів із міста. Нічого не фотографуємо та не виставляємо у соцмережі. Всім залишатися в укриттях, – написав він у своєму Telegram-каналі.

Аналогічно до Олександра Вілкула, про нерозповсюдження інформації щодо завданих Росією ударів раніше попереджали Збройні сили України. Причиною такого обмеження є те, що вказання місць ворожих ударів може слугувати корегуванням вогню росіянам.

Дивіться інтерактивну онлайн-карту бойових дій на території України.

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Джерело: Олександр Вілкул

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