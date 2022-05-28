Мешканці Дніпропетровщини повідомляють про потужні вибухи у Кривому Розі.

Перед вибухами була оголошена повітряна тривога.

Згодом про ворожі прильоти ракет повідомив міський голова Кривого Рогу Олександр Вілкул

– Ракетні удари у районі одного з виїздів із міста. Нічого не фотографуємо та не виставляємо у соцмережі. Всім залишатися в укриттях, – написав він у своєму Telegram-каналі.