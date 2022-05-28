Травень, 28 в 19:35

Компанія Донбасенерго призупинила роботу Слов’янської теплоелектростанції, що розташована у місті Миколаївка в Донецькій області.

Про це йдеться у заяві Донбасенерго.

У компанії повідомили, що впродовж останніх днів Миколаївська міська територіальна громада Донецької області, де територіально розташована Слов’янська ТЕС, постійно перебуває під ракетно-артилерійськими обстрілами з боку російських окупаційних військ.

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– З метою збереження життя та здоров’я персоналу станції, а також у зв’язку з необхідністю евакуації працівників та членів їх сімей, ПАТ Донбасенерго прийнято рішення про зупинення роботи Слов’янської ТЕС 27 травня 2022 року, – йдеться у повідомленні.

Сумарна потужність Слов’янської ТЕС складає 880 МВт, що робить її друга та останньою електростанцією, що входила до складу Донбасенерго. Інша станція, Старобешівська ТЕС, з 2014 року знаходиться під окупацією і з 2017 року не контролюється компанією.

Ще до початку повномасштабного наступу Росії, 21 лютого, зупинилась Луганська ТЕС у місті Щастя через ворожий обстріл.

Джерело: Донбасенерго