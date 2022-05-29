Травень, 28 в 21:53

Російські війська не дають гуманітарних коридорів з тимчасово окупованих територій Херсонщини, що фактично робить людей заручниками.

Про це у вечірньому зверненні за 28 травня заявив президент України Володимир Зеленський.

– Зʼявляється все більше інформації про те, що окупанти намагаються максимально обмежити виїзд наших людей з тимчасово окупованих районів Херсонської області. Вони не дають жодних гуманітарних коридорів. І закрили індивідуальний виїзд людей. Ті, хто впевнений у своїй позиції, таких рішень точно не ухвалював би. Однозначно це прояв слабкості. Прояв того, що їм нічого дати людям. Та й люди не хочуть нічого у них брати. Тому вони намагаються взяти людей в заручники, – сказав Володимир Зеленський.

Президент нагадав, що протягом 94-дня війни основними напрямками боротьби на фронті були Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Бахмут, Попасна та інші міста, на яких зосереджений російський наступ.

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Український лідер зазначив, що наступного тижня очікує зрушень у підтримці з боку західних партнерів.

– Звичайно, дуже багато залежить від партнерів. Від їхньої готовності надати Україні все необхідне для захисту свободи. І я очікую з цього приводу хороших новин вже наступного тижня, – сказав він.

Володимир Зеленський окремо наголосив на “абсолютно безглуздих” та “варварських” ударах ворога по Сумщині та Миколаєву.

– Внаслідок російського обстрілу Миколаєва сьогодні загинула одна людина, семеро поранені, двоє – у дуже важкому стані. Снаряди вдарили по житловому району, в двадцяти метрах від дитячого садочка. Ось таких ворогів обрала для себе Російська Федерація, – сказав він.

Президент України додав, що планує й далі повторювати про необхідність визнання Росії державою-терористом та державою – спонсором тероризму.

– Це просто правдиво. Це чесно і відображає ту щоденну реальність, яку окупанти створили в Україні і дуже хочуть понести далі в Європу. І це має бути юридично закріплено, – сказав президент.

Він додав, що 30-31 травня готується засідання Євроради, де він буде звертатись до учасників засідання на теми терору Росії в Україні та на продовольчому ринку, що вже має глобальні масштаби.