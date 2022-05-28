Травень, 28 в 0:21

Жителі Харкова повідомляють про декілька потужних вибухів у місті.

Перед вибухами повітряна тривога не оголошувалась. Про останні сирени повідомлялось за дві години до перших повідомлень про вибухи.

Водночас усі джерела повідомляють, що вибухів було декілька.

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Інформація про місця завданих Росією ударів також невідома. ЗСУ раніше попереджали, що не слід розповсюджувати точну інформацію про географію ударів у соціальних мережах, бо це може стати допомогою для корегування вогню росіянам.

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