Травень, 28 в 11:55

Російським військам не вдається вирішити проблеми з логістикою – забезпеченням своїх окупаційних підрозділів пальним та продуктами.

Такі дані оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Зазначається, що командири російських частин матеріально-технічного забезпечення забороняють евакуацію поранених окупантів, а також доставку продуктів та пального передовим підрозділам військ РФ. Усе – через небажання втрачати техніку та нести за це відповідальність.

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Ворожу техніку активно нищать Збройні сили України. А тому, за інформацією розвідки, понад 3 тис. тилових автомобілів армії РФ досі знаходяться в пунктах постійної дислокації.

– З початку військового вторгнення до України, війська матеріально-технічного забезпечення РФ вже задіяли понад 45% наявної автомобільної техніки. Проте виявилося, що уся логістична схема росіян неспроможна забезпечити потреби значної кількості військ на відстані понад 100 км від власного кордону, – наголошується в повідомленні.

У розвідці уточнили, що українські військові вже знищили понад 2,2 тис. автомобілів та автоцистерн путінської армії.

Раніше про погану логістику в російських військах заявляли в Пентагоні.

Станом на 28 травня українські захисники вже знищили близько 30 тис. російських окупантів, 1 330 ворожих танків, 207 літаків, 174 гелікоптери, а також 2 226 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Джерело: ГУР Міноборони України

Фото: Генеральний штаб ЗСУ