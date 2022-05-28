Україні пропонували рити окопи та готуватися до евакуації за рік до вторгнення РФ – Зеленський

Травень, 28 в 17:08

Українська влада почала отримувати пропозиції “евакуюватися” ще за рік до повномасштабної війни з Росією.

Про це 28 травня в інтерв’ю нідерландському виданню Nieuwsuur заявив президент Володимир Зеленський.

– Наша країна готувалась, ми знали, що це (вторгнення – Ред.) може бути в будь-який момент. Шлях, який пропонувався нам – бити у дзвони, рити окопи, вивозити людей з держави, і це треба було робити за рік до вторгнення, – зазначив лідер України.

Володимир Зеленський також назвав причини, з яких не став приймати такі пропозиції від міжнародних партнерів.

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– Я вважаю, що цей шлях був неправильний, тому що сіяти паніку в нашому суспільстві не треба, бо все це вдарить по фінансовій ситуації, по бюджету й економіці, – пояснив президент.

Водночас Володимир Зеленський запевнив, що українські військовослужбовці до повномасштабного вторгнення Росії готувалися.