Травень, 28 в 17:56

Воєнна розвідка України здобула докази застосування в російському озброєнні та військовій техніці РФ мікроелектроніки виробленої в США.

Про це у виданні The War Zone пише американський журналіст Говард Альтман із посиланням на українську розвідку.

Мікросхеми іноземного виробництва були виявлені співробітниками ГУР МО України в російських комплексах ППО Панцир, ударних вертольотах Ка-52 Алігатор та крилатих ракетах Х-101.

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– Список компонентів містить найбільш докладну сьогодні інформацію про те, звідки російські отримують критично важливі мікрочіпи, напівпровідники та інші компоненти. Позиції в цих списках викликають серйозні питання про здатність Росії виробляти технологічні компоненти, на які спирається її військова машина, і про здатність таких країн, як США забезпечити безпеку цих технологій, – наводить видання слова експерта.

Наприклад, у машині командного пункту ППО Барнаул-Т, за даними української розвідки, її фахівці виявили у системах зв’язку вісім мікросхем американських виробників, таких як Intel, Micrel, Micron Technology та Atmel Corp.

Українські фахівці також виявили п’ять мікросхем американського виробництва – виробництва AMD, Rochester Electronics, Texas Instruments та Linear Technology – у пеленгаторі системи ППО Панцир.

У крилатій ракеті Х-101 було виявлено щонайменше 35 мікросхем американського виробництва, включно з мікросхемами виробництва Texas Instruments, Atmel Corp. Rochester Electronics, Cypress Semiconductor, Maxim Integrated, XILINX, Infineon Technologies, Intel, Onsemi та Micron Technology.

The Ukrainian military claims that the guidance systems and electronics recovered from Russian Kh-101 air-launched cruise missiles used in Ukraine were developed in the 1960-1970s. https://t.co/XF0lEM3jdH pic.twitter.com/4XTaWCO0WS — Rob Lee (@RALee85) April 22, 2022

Розкривши турельну електрооптичну систему вертольота Ка-52 Алігатор, українські фахівці виявили 22 мікросхеми американського виробництва та одну мікросхему корейського виробництва. Серед американських виробників були Texas Instruments, IDT, Altera USA, Burr-Brown, Analog Devices Inc, Micron Technology, Linear Technology та TE Connectivity.

Видання зазначає, що походження мікросхем, виявлених у цій російській зброї, є наразі незрозумілим.

– Ці чіпи не обов’язково мали бути отримані безпосередньо від виробників. Крім того, існує величезний і практично нерегульований ринок перероблених мікросхем, в основному з Китаю, і багато з них, зважаючи на все, досить старі, – пише видання.

Представники розвідки України, які надали список компонентів, також не змогли сказати, звідки взялися чіпи, зазначає The War Zone.

Проте Скіп Періш, який є експертом із протидії безпілотникам/зброї спрямованої енергії/електронної війни/червоним групам НАТО та збройних сил США, вивчив список компонентів, наданий розвідкою України, і сказав, що вони викликають низку питань.

За його словами, він наголошує на “повній залежності від західних технологій” у застосуванні “інтегрованих наборів мікросхем у ключових чутливих робочих частинах російських систем озброєння – наведення на ціль, навігація та зв’язок”.

Це також вказує, зазначає Скіп Періш, на відсутність контролю з боку США у Міжнародних правилах торгівлі зброєю.

Джерела: ГУР МО, The War Zone

Фото: The War Zone