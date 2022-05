Воєнна розвідка України здобула докази застосування в російському озброєнні та військовій техніці РФ мікроелектроніки виробленої в США.

Про це у виданні The War Zone пише американський журналіст Говард Альтман із посиланням на українську розвідку.

Мікросхеми іноземного виробництва були виявлені співробітниками ГУР МО України в російських комплексах ППО Панцир, ударних вертольотах Ка-52 Алігатор та крилатих ракетах Х-101.

Наприклад, у машині командного пункту ППО Барнаул-Т, за даними української розвідки, її фахівці виявили у системах зв’язку вісім мікросхем американських виробників, таких як Intel, Micrel, Micron Technology та Atmel Corp.

Українські фахівці також виявили п’ять мікросхем американського виробництва – виробництва AMD, Rochester Electronics, Texas Instruments та Linear Technology – у пеленгаторі системи ППО Панцир.

У крилатій ракеті Х-101 було виявлено щонайменше 35 мікросхем американського виробництва, включно з мікросхемами виробництва Texas Instruments, Atmel Corp. Rochester Electronics, Cypress Semiconductor, Maxim Integrated, XILINX, Infineon Technologies, Intel, Onsemi та Micron Technology.

The Ukrainian military claims that the guidance systems and electronics recovered from Russian Kh-101 air-launched cruise missiles used in Ukraine were developed in the 1960-1970s. https://t.co/XF0lEM3jdH pic.twitter.com/4XTaWCO0WS

— Rob Lee (@RALee85) April 22, 2022