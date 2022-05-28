Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Українська розвідка показала залежність військової техніки РФ від мікросхем з США

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Українська розвідка показала залежність військової техніки РФ від мікросхем з США

Воєнна розвідка України здобула докази застосування в російському озброєнні та військовій техніці РФ мікроелектроніки виробленої в США.

Про це у виданні The War Zone пише американський журналіст Говард Альтман із посиланням на українську розвідку.

Мікросхеми іноземного виробництва були виявлені співробітниками ГУР МО України в російських комплексах ППО Панцир, ударних вертольотах Ка-52 Алігатор та крилатих ракетах Х-101.

Зараз дивляться

– Список компонентів містить найбільш докладну сьогодні інформацію про те, звідки російські отримують критично важливі мікрочіпи, напівпровідники та інші компоненти. Позиції в цих списках викликають серйозні питання про здатність Росії виробляти технологічні компоненти, на які спирається її військова машина, і про здатність таких країн, як США забезпечити безпеку цих технологій, – наводить видання слова експерта.

Наприклад, у машині командного пункту ППО Барнаул-Т, за даними української розвідки, її фахівці виявили у системах зв’язку вісім мікросхем американських виробників, таких як Intel, Micrel, Micron Technology та Atmel Corp.

Українські фахівці також виявили п’ять мікросхем американського виробництва – виробництва AMD, Rochester Electronics, Texas Instruments та Linear Technology – у пеленгаторі системи ППО Панцир.

У крилатій ракеті Х-101 було виявлено щонайменше 35 мікросхем американського виробництва, включно з мікросхемами виробництва Texas Instruments, Atmel Corp. Rochester Electronics, Cypress Semiconductor, Maxim Integrated, XILINX, Infineon Technologies, Intel, Onsemi та Micron Technology.

Розкривши турельну електрооптичну систему вертольота Ка-52 Алігатор, українські фахівці виявили 22 мікросхеми американського виробництва та одну мікросхему корейського виробництва. Серед американських виробників були Texas Instruments, IDT, Altera USA, Burr-Brown, Analog Devices Inc, Micron Technology, Linear Technology та TE Connectivity.

Видання зазначає, що походження мікросхем, виявлених у цій російській зброї, є наразі незрозумілим.

– Ці чіпи не обов’язково мали бути отримані безпосередньо від виробників. Крім того, існує величезний і практично нерегульований ринок перероблених мікросхем, в основному з Китаю, і багато з них, зважаючи на все, досить старі, – пише видання.

Читайте
У Росії закінчується сучасна техніка, бо стягують Гради 60-х років - Арестович

Представники розвідки України, які надали список компонентів, також не змогли сказати, звідки взялися чіпи, зазначає The War Zone.

Проте Скіп Періш, який є експертом із протидії безпілотникам/зброї спрямованої енергії/електронної війни/червоним групам НАТО та збройних сил США, вивчив список компонентів, наданий розвідкою України, і сказав, що вони викликають низку питань.

За його словами, він наголошує на “повній залежності від західних технологій” у застосуванні “інтегрованих наборів мікросхем у ключових чутливих робочих частинах російських систем озброєння – наведення на ціль, навігація та зв’язок”.

Це також вказує, зазначає Скіп Періш, на відсутність контролю з боку США у Міжнародних правилах торгівлі зброєю.

Читайте
Буде затягуватися: у ГУР розповіли, скільки може тривати війна в Україні

Джерела: ГУР МО, The War Zone

Фото: The War Zone

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка