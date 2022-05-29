Травень, 28 в 21:19

В результаті ракетних обстрілів по Миколаєву загинула одна людина та ще семеро отримали поранення.

Про це у своєму Telegram-каналі написав мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

– Зранку 28 травня російські війська вчергове обстріляли житлові квартали Миколаєва. Боєприпаси розірвались просто у дворах багатоповерхових будинків. Внаслідок обстрілів пошкоджено вісім багатоповерхівок. В основному це вікна (більш як 200) та вхідні двері. Звичайно, уламками пошкоджене і майно у квартирах та автомобілі, що стояли у дворах, – повідомив він.

За його даними, внаслідок обстрілу є загибла жінка та постраждалі.

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– Станом на 18:30, відомо про сімох поранених, з них двоє – у тяжкому стані. Одна жінка загинула – вона була працівницею нашого комунального підприємства, працювала двірником і зранку саме прибирала в одному з дворів. Щирі співчуття родині загиблої, – написав міський голова.

Він додав, що комунальники допомогли місцевим мешканцям відновити пошкоджені вікна та привезли питної води.

– На місцях обстрілів увесь день працювали співробітники наших комунальних підприємств Парки і Пілот, районної адміністрації та управляючих компаній, які допомогли жителям будинків ліквідувати наслідки обстрілів. Вони зачистили територію від великогабаритних пошкоджень, вивезли сміття, роздали людям плівку й організували підвіз питної води, – заявив Олександр Сєнкевич.

Про вибухи у Миколаєві повідомлялось близько 9 ранку. Пізніше міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що ціллю окупантів стали житлові будинки.

Джерело: Сєнкевич Online

Фото: Скріншот з відео / Сєнкевич Online